10 Şubat 2019 13:29

Karadon’da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi yaralandı

TTK’ye ait maden ocağında kuyu derinleştirme çalışması sırasında toprak kaydı. Vücudunun bir kısmı toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Karadon’da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi yaralandı

Fotoğraf: AA

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    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kuyu derinleştirme ve betonlama çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Maden işçisi Yusuf Yalçın'ın vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı.

    Mesai arkadaşlarının haber vermesinin ardından TTK tahlisiye ekibi işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından kurtarılan işçi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavisi süren Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Zonguldak/AA)

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