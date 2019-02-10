Meksika’da Matamoros sanayi işçileri 30 fabrikada daha iş bıraktı

Meksika’nın kuzey sınırındaki Matamoros kentinde bulunan sanayi bölgesinde haftalarca grev yaparak 45 fabrikada taleplerini kabul ettiren binlerce işçi işlerine dönerken, daha önce greve çıkmamış 30 fabrikada daha işçiler iş bıraktı. Matamoros’ta 30 yıl sonra ilk defa kitlesel bir işçi ayaklanması yaşandığı için grev süreci ‘tarihi’ olarak nitelendiriliyor.

20-32 TALEBİ SÜRÜYOR

Meksika’da yayımlanan Jornada gazetesinin haberine göre, SITPME sendikası üyesi işçiler 30 fabrikada “yüzde 20 ücret zammı, 32 bin peso yıllık ikramiye” talebiyle geçtiğimiz cuma günü grev başlattı. Aynı gün sanayi bölgesindeki diğer örgütlü sendika olan SJOIIM sendikası üyesi işçilerin 45 fabrikada haftalardır sürdürdükleri grev, kazanımla sonuçlandırılarak sona erdi. Son olarak Candados Universales ve Kearffort şirketleri patronlarının da işçilerin taleplerini kabul ettikleri belirtiliyor.

7 PATRON ŞİMDİDEN KABUL ETTİ

SITME Sendikası Başkanı Jesús Mendoza Reyes ise greve çıktıkları 30 fabrikadan 7’sinde patronların “20/32” talebini kabul ettilerini fakat diğer 23 şirketin yüzde 8 zam ısrarını sürdürerek “isyana devam ettiklerini” söyledi.

Mendoza Reyes’in yıllık 32 bin peso (yaklaşık 1600 dolar) ikramiye talebinin “abartılı” olduğunu söylemesi dikkat çekti. Çoğunlukla uluslararası tekeller için otomotiv yan sanayi üretiminin yapıldığı, plastik, gıda gibi farklı sektörlerden fabrikaların da bulunduğu Matamoros’da saatlik asgari ücretin yaklaşık 1 dolar olduğu söyleniyor.

COCA COLA İŞÇİLERİ DE İŞ BIRAKTI

Haberde, bölgede Coca Cola fabrikasında çalışan 300 işçinin yanı sıra Soriana, Smart ve Chedraui mağazalarında da çalışanların greve çıktığı bildirildi. Soriana’ya ait 5 mağazada iş bırakan emekçilerin yüzde 20 zammın yanı sıra ödenmeyen fazla mesai ücretlerini de talep ettikleri kaydedildi. Soriana çalışanları adına konuşan Patricia Torres, şirketin fazla mesaileri ödemediğini, 300 çalışanın da mağazaların önündeki protestolarını sürdürdüklerini ve müşterilere de çalışanlarını sömüren bu şirketten alışveriş yapmamaları çağrısında bulunduklarını söyledi.

Smart şirketinin 90 çalışanını geçtiğimiz pazartesi günü işten attığı öğrenildi.

300 Coca Cola işçisi ise diğer işçiler gibi yüzde 20 ücret zamım ve 32 bin peso yıllık ikramiye talep ediyor.

NE OLMUŞTU?

Meksika’nın ABD’nin Teksas eyaleti ile sınır komşusu olan Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentinde yaklaşık 70 bin işçinin çalıştığı sanayi bölgesi bulunuyor. İki sendikanın örgütlü olduğu bölgede toplusözleşme sürecinde 30 bin kadar işçi bir ay önce fiili olarak iş bırakmış, 25 Ocak’ta ise yasal grev süreci başlamıştı. İşçiler yüzde 20 ücret zammı ve yıllık 32 bin peso ikramiye talep ediyorlardı. Fabrika yönetimleri teker teker işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda kalırken, talepleri kabul edilen işçiler işe geri dönmüş, kabul edilmeyenler ise grevi sürdürmüştü. (DIŞ HABERLER)