Soylu’dan milletvekillerine tehdit: Sizi yürüten adam değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Soylu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partinin yerel seçim ittifakına dahil olduğunu öne sürerek: “HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir” dedi.

Soylu, Abdullah Öcalan’a yönelik tecride ilişkin eylemler için de “Şimdi ‘Apo’ içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, ‘FETÖ’ye karşı büyük bir operasyona hazırlandıklarını belirterek “Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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