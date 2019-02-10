Tarsus’ta demokratik ve halkçı bir yerel yönetim için birleşme çağrısı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu, kamuoyuna demokratik ve halkçı bir yerel yönetim için birleşme çağrısı yaptı.

Aralarında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), TKP1920, Eğitim Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Halkevleri ile birlikte 17 kurum deklarasyona destek verdi. Kurumlar adına ortak açıklamayı PSAKD Şube Başkanı Cuma Erçe yaptı. Adaletsizliğin, ayrımcılığın, işsizliğin, ekonomik krizin yaşamın her alanında etkisini derinleştirdiği bir dönemden geçildiğini belirten Erçe, tek adam ve tek parti iktidarının devletin hemen her kurumunda kendisini iyiden iyiye hissettirdiği, bütün kararların Saray’da alınıp uygulandığı bir süreçte yerel seçimlere hazırlandıklarını söyledi.

Yerel seçimlerde birlikteliğin önemine vurgu yapan Erçe, “AKP ve sermayenin saldırılarına karşı yığınları birleştirmek ve mücadele etmek biz emek ve demokrasi güçlerinin görevidir. Bu nedenle, yerel seçimlerde emek ve demokrasi güçleri açısından en önemli proje, halk güçlerinin birleşerek belediye yönetimine katılması ve denetlemesinin önündeki tüm engellerin kaldırılacağı halkçı, demokratik belediyecilik programıdır. Bu koşullarda ilimiz Mersin ve ilçemiz Tarsus’ta yerel yönetimlere en geniş halk kesiminin müdahil olarak birlikte sonuç alacak bir çalışmanın yürütülmesi daha da önem kazanmıştır. Emek ve demokrasi güçleri, en geniş kesimin birliği ve müdahalesi için önemli bir olanaktır” ifadelerini kullandı.

KENT MECLİSLERİ KURULMALIDIR

Tarsus’ta halkın ihtiyaçları doğrultusunda, halkçı ve demokratik belediyecilik programının inşası için tüm demokratik kamuoyuna çağrı yaptıklarını anlatan Erçe, emeğin, çevrenin ve kültürün yaşatıldığı bir kent istediklerini belirtti. Halkın kararlarının dikkate alınması gerektiğini anlatan Erçe, “Seçilmiş yerel yöneticilerin, yerelin inisiyatifi dışında herhangi bir merkezi kurum, kuruluş ve kişi tarafından görevden alınması kabul edilemez. Yerel demokrasiyi geliştirmek, belediye yönetiminde halkın söz ve karar sahibi olmasını garantiye almanın bir aracı olarak Kent Meclisleri kurulmalıdır” diye konuştu.

AMAÇ KÂR DEĞİL TOPLUMSAL YARAR OLMALI

Kâr değil toplumsal yarar amaçlı üretim ve hizmetin esas alınması gerektiğini belirten Erçe, şunları söyledi: “Kadınların her alanda eşit haklara sahip olması ve eşit temsili sağlanmalıdır. Kadınların toplumsal hayata katılımının önünde önemli bir engel olan cinsiyetçi işbölümü engellenmelidir. İşbölümünü toplumsallaştırarak ortaklaştırmak için sosyal tesisler (kreş, çamaşırhane, atölye ve üretim alanları vb) açılmalıdır. Kadınların ev içi şiddete karşı güçlenmesini ve korunmasını sağlayacak mekanizmalar (kadın dayanışma merkezleri, sığınma evi, kadın eğitim merkezleri) kurulmalıdır.”

ENGELLİLERİN YAŞAMINI ESAS ALAN BİR KENT

Engellilerin yaşamını esas alan bir kent için düzenlemeler yapılması gerektiğini anlatan Erçe, “Tüm yurttaşların anadilinden ya da inancından kaynaklı mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi esas alan bir belediyecilik anlayışı olmalıdır” dedi. Kent gençliğinin sosyal, eğitsel, kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve gençliğin temsiliyetinin önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapan Erçe, “Başta kadınlar ve gençler olmak üzere mahalle halkının kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak ve yan yana gelerek dayanışma duygularını teşvik edecek mahalle kültür evleri açılmalıdır” ifadesini kullandı.

Kentle ilgili yapılacaklar konusunda halkın katılımının sağlanması gerektiğini belirten Erçe şunları dile getirdi: “Nükleer santraller başta olmak üzere il sınırları içinde yapılacak tüm enerji, sanayi ve maden işletmelerinin yanı sıra sahil ve denize yapılacak (Turizm tesisi ve balık çiftlikleri gibi) işletmelerin yapımında halkın onayı alınmalıdır. Şehrimizde yaşayan tek canlı türünün insanlar olmadığından hareketle; ekolojik dengeyi koruyacak önlemler alınmalıdır. Bu nedenle bitki ve hayvan sağlığının gözetilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Sokak hayvanlarının barınma, bakım ve tedavilerinin yapılacağı hayvan bakımevleri açılmalıdır.” (TarsusEVRENSEL)

Mersin’de emek ve demokrasi güçlerinden yerel yönetim deklarasyonu