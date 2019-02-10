Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Yeni zorunlu askerlik sisteminin ana hatları şekillenmeye başladı. Buna göre "temel askerlik eğitimi" adı verilen süreç 1 ay olacak. Bu 1 ayın sonunda bedelli askerliği seçenler belli bir para karşılığında terhis olabilecek.

Her yıl 200-300 bin kişinin zorunlu askerlik yaşına geldiği belirtilerek planlamaların beşer yıllık yapılması öngörülüyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan'ın haberine göre yerel seçimin ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemenin bazı ana başlıkları şöyle:

* Askerlik görevini yapacakların sayısına bağlı olarak zaman zaman başvurulan bedelli askerlik, bundan sonra sistemin bir parçası olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunun için 1 aylık temel askerlik görevini yerine getirecek. Temel askerlik eğitimi sadece bedelli askerler için değil tüm diğer gruplar için de 1 ay olacak.

* Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak. 1 aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecek. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek. Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek

* Yeni sistemde, üniversite mezunlarının, askerlik hizmetini yapmalarında üçüncü bir seçenekleri bulunacak. TSK, her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. Bu ihtiyacın dışında kalan üniversite mezunları isterlerse 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak. Bu sisteme ilave olarak üçüncü bir seçenek yaratıldı. Yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Buna göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.

* Dövizli askerlik sisteminin mevcutta olduğu gibi uygulanmasına devam edilmesi planlanıyor. Lise mezunları için askerlik süresi 9 veya 12 ay olarak tartışılıyor. Bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri veya eğitim almaları olanağı sağlanacak. Askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortası, eş ve çocuklarını da kapsayacak. (HABER MERKEZİ)