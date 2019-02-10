10 Şubat 2019 11:41

5 ilde hallere operasyon: 88 firmaya para cezası

AKP hükümeti, sebze-meyve fiyatlarındaki artışa toptancı hallerindeki firmaların neden olduğu iddiasıyla hallere operasyon düzenledi.

5 ilde hallere operasyon: 88 firmaya para cezası

Fotoğraf: Evrensel

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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında fahiş artışlar tespit ettiklerini söyleyerek, “İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık” ifadesini kullandı.

    Pekcan, yazılı açıklamasında, 6 Şubat itibarıyla yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

    Denetimlerde sebze ve meyve fiyatlarının mercek altına alındığını belirten Pekcan, Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında müstahsil makbuzu ve alım-satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak incelemeler yapıldığını bildirdi.

    Pekcan, operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan "vurgun"un ortaya çıkarıldığını ifade ederek, ilk belirlemelere göre, “Ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini” söyledi. “Ürün tedarikinde aracıların kayıt dışı işlemleriyle gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyatı oluşumunda aşırı artışlara neden olduğunu” belirten Pekcan, ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların tespit edildiği bilgisini paylaştı.

    Pekcan, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'daki belediye toptancı halleri nezdinde, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

    88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlıkça idari işlem başlattıklarını belirten Pekcan, denetimler neticesinde Hal Kayıt Sistemi'ne bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini bildirdi.

    Pekcan, il ticaret müdürlükleri tarafından perakende olarak sebze ve meyve ticareti yapan iş yerlerinde yapılan denetimlerde de toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı firmaların düzenledikleri faturalarda, ürünlerin satış fiyatlarını gerçek satış fiyatlarının altında gösterdiğinin belirlendiğini, bu kapsamda 8 işletmeye işlem tesis edildiğini aktardı.

    "FİYATLARDA DÜŞÜŞLER BAŞLADI"

    Pekcan, şunları kaydetti: “Denetimlerde, hallerde sebze ve meyvelerin 9 kata varan fiyat artışlarıyla vatandaşımıza satıldığını tespit ettik. Gerekli önlemleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte alıyoruz. Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başlandı. 6 Şubat itibarıyla Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle 5 ilde eş zamanlı başlayan operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başlandı. Fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlerimiz Türkiye genelinde tüm hızıyla devam edecektir.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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