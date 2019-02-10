Kılıçdaroğlu CHP adaylarını tanıtıyor, seçim bildirgesini açıklıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin 12 maddelik seçim bildirgesini açıklıyor ve belediye başkan adaylarını tanıtıyor.

Bereketli, Huzurlu, Özgür Kentler İçin | Partimizin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı #MartınSonuBahar https://t.co/kSlZEIQnta — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 10 Şubat 2019

Aday tanıtım toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz bu güzel toplumu cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın temel görevlerinden birisi bu olacaktır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE'Yİ 21. YÜZYILIN YILDIZI YAPMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline getirmek için mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz; onur, hak, adalet, birlikte kardeşçe yaşama mücadelesidir. Biz dostluktan, haktan, adaletten söz edeceğiz. Bu ülkenin adalete, hakka ve hukuka ihtiyacı var. Bu ülkenin birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Bu ülkede herkesin ekmeğe, işe ihtiyacı var. Biz bu güzel toplumu cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın temel görevlerinden birisi bu olacaktır."

"HERKES ALANA ÇIKACAK"

"Bu toplantıdan sonra herkes alana çıkacak. Asla ve asla kırıcı bir kullanmadan, herkesi dinleyerek ve onun sorunlarına nasıl çözüm üreteceğimiz anlatarak ülke sathına yayılacağız."

"İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ, SAADET PARTİSİ İLE DİRSEK TEMASI YAPTIK"

"İYİ Parti ile işbirliği yaptık, Sayın Akşener'e ve tüm İYİ Partililere sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Saadet Partisi ile dirsek teması yaptık, bütün Saadet Partililere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum."

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOKTUR"

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorlarsa CHP'nin kadrolarına başvuracaklar. Bugüne kadar bu kararlılıkta, bu inançla çözüm üreterek yolumuza devam ettik.

"ŞİKAYET EDİYORSAN O KOLTUKTA NE İŞİN VAR?"

Biz yurt sathına dağıldığımızda sorunları anlatacağız. Türkiye iyi yönetilmiyor. Bir siyasal iktidar sorunları çözme kapasitesini kaybetmişse, sorunlara teslim olmuşsa o siyasal iktidar çözüm üretemez, bir süre sonra şikayet makamı haline dönüşür. Bugünkü durum budur. Vatandaşa şikayet ediyor. Şikayet ediyorsan o koltukta ne işin var, çekileceksin, ayrılacaksın. Sorunu çözenler o koltuğa oturacak."

"TÜRKİYE, LONDRA'DAKİ BİR AVUÇ TEFECİYE TESLİM EDİLMİŞTİR"

"17 yıldır iktidar olanların şikayet etmeye hakkı var mı? Hakları yoktur. İstedikleri kanunu çıkardılar, istedikleri kararnameyi çıkardılar, istedikleri makamlara istediklerini atadılar, istedikleri genelgeleri çıkardılar, istedikleri bütün atamaları yaptılar. Vergi topladılar yetmedi, özelleştirme yaptılar yetmedi, devleti fabrikalarını sattılar yetmedi. Dünyanın borcunu yaptılar yetmedi, şimdi borç için dolaşıyorlar. Türkiye, Osmanlı'dan sonra ilk kez Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiştir. Borç aldılar, şimdi emir alma noktasındalar. AKP döneminde Londra'daki tefecilere ödenen faiz 163 milyar dolar."

"DIŞARIDAN TALİMAT ALAN, İŞ YAPAN BİR YÖNETİM VAR"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi kurduğunda ilk yaptığı işlerden birisi Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödemek olmuştur. Bugün Türkiye ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Dışarıdan talimat alan ve iş yapan bir yönetim vardır. Türkiye'yi kurtaracak kadrolar Kuvayi Milliye kadrolarıdır, o kadrolar CHP kadrolarıdır."

"EĞER BİR KURŞUNUN HESABINI YAPIYORSAN TANK PALET FABRİKASINI NEDEN SATIYORSUN?"

"Türkiye'yi üretimden kopardılar, üretmeyen bir Türkiye oldu. Tarımı mahvettiler. Kendi köylümüzden ucuza alıyoruz, dışarıdan daha pahalı alıyoruz. 35 yıldır terörle mücadele ediliyor, hiçbir başbakan, cumhurbaşkanı 'Kurşunun fiyatını biliyor musun' demedi. Eğer sen bir kurşunun hesabını yapıyorsan, sen neden tank palet fabrikasını satıyorsun?

"BU MİLLET KENDİSİNİ AÇ BIRAKAN İKTİDARA DERS VERMEK ZORUNDADIR"

"Mutfakta yangın var, haberi yok. Bu millet, kendisini aç bırakan iktidara ders vermek zorundadır. Türkiye kötü yönetiliyor. Pahalılık, iflas, konkordato günlük hayatın parçası oldu".

(HABER MERKEZİ)