10 Şubat 2019 11:38

Kılıçdaroğlu CHP adaylarını tanıtıyor, seçim bildirgesini açıklıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki aday tanıtım toplantısında partisinin 12 maddelik seçim bildirgesini açıklıyor.

Kılıçdaroğlu CHP adaylarını tanıtıyor, seçim bildirgesini açıklıyor

Ekran görüntüsü CHP canlı yayınından alınmıştır.

    • Paylaş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin 12 maddelik seçim bildirgesini açıklıyor ve belediye başkan adaylarını tanıtıyor.

    Aday tanıtım toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz bu güzel toplumu cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın temel görevlerinden birisi bu olacaktır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    "TÜRKİYE'Yİ 21. YÜZYILIN YILDIZI YAPMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

    "Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline getirmek için mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz; onur, hak, adalet, birlikte kardeşçe yaşama mücadelesidir. Biz dostluktan, haktan, adaletten söz edeceğiz. Bu ülkenin adalete, hakka ve hukuka ihtiyacı var. Bu ülkenin birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Bu ülkede herkesin ekmeğe, işe ihtiyacı var. Biz bu güzel toplumu cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın temel görevlerinden birisi bu olacaktır."

    "HERKES ALANA ÇIKACAK"

    "Bu toplantıdan sonra herkes alana çıkacak. Asla ve asla kırıcı bir kullanmadan, herkesi dinleyerek ve onun sorunlarına nasıl çözüm üreteceğimiz anlatarak ülke sathına yayılacağız."

    "İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ, SAADET PARTİSİ İLE DİRSEK TEMASI YAPTIK"

    "İYİ Parti ile işbirliği yaptık, Sayın Akşener'e ve tüm İYİ Partililere sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Saadet Partisi ile dirsek teması yaptık, bütün Saadet Partililere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum."

    "TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOKTUR"

    "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorlarsa CHP'nin kadrolarına başvuracaklar. Bugüne kadar bu kararlılıkta, bu inançla çözüm üreterek yolumuza devam ettik.

    "ŞİKAYET EDİYORSAN O KOLTUKTA NE İŞİN VAR?"

    Biz yurt sathına dağıldığımızda sorunları anlatacağız. Türkiye iyi yönetilmiyor. Bir siyasal iktidar sorunları çözme kapasitesini kaybetmişse, sorunlara teslim olmuşsa o siyasal iktidar çözüm üretemez, bir süre sonra şikayet makamı haline dönüşür. Bugünkü durum budur. Vatandaşa şikayet ediyor. Şikayet ediyorsan o koltukta ne işin var, çekileceksin, ayrılacaksın. Sorunu çözenler o koltuğa oturacak."

    "TÜRKİYE, LONDRA'DAKİ BİR AVUÇ TEFECİYE TESLİM EDİLMİŞTİR"

    "17 yıldır iktidar olanların şikayet etmeye hakkı var mı? Hakları yoktur. İstedikleri kanunu çıkardılar, istedikleri kararnameyi çıkardılar, istedikleri makamlara istediklerini atadılar, istedikleri genelgeleri çıkardılar, istedikleri bütün atamaları yaptılar. Vergi topladılar yetmedi, özelleştirme yaptılar yetmedi, devleti fabrikalarını sattılar yetmedi. Dünyanın borcunu yaptılar yetmedi, şimdi borç için dolaşıyorlar. Türkiye, Osmanlı'dan sonra ilk kez Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiştir. Borç aldılar, şimdi emir alma noktasındalar. AKP döneminde Londra'daki tefecilere ödenen faiz 163 milyar dolar."

    "DIŞARIDAN TALİMAT ALAN, İŞ YAPAN BİR YÖNETİM VAR"

    "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi kurduğunda ilk yaptığı işlerden birisi Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödemek olmuştur. Bugün Türkiye ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Dışarıdan talimat alan ve iş yapan bir yönetim vardır. Türkiye'yi kurtaracak kadrolar Kuvayi Milliye kadrolarıdır, o kadrolar CHP kadrolarıdır."

    "EĞER BİR KURŞUNUN HESABINI YAPIYORSAN TANK PALET FABRİKASINI NEDEN SATIYORSUN?"

    "Türkiye'yi üretimden kopardılar, üretmeyen bir Türkiye oldu. Tarımı mahvettiler. Kendi köylümüzden ucuza alıyoruz, dışarıdan daha pahalı alıyoruz. 35 yıldır terörle mücadele ediliyor, hiçbir başbakan, cumhurbaşkanı 'Kurşunun fiyatını biliyor musun' demedi. Eğer sen bir kurşunun hesabını yapıyorsan, sen neden tank palet fabrikasını satıyorsun?

    "BU MİLLET KENDİSİNİ AÇ BIRAKAN İKTİDARA DERS VERMEK ZORUNDADIR"

    "Mutfakta yangın var, haberi yok. Bu millet, kendisini aç bırakan iktidara ders vermek zorundadır. Türkiye kötü yönetiliyor. Pahalılık, iflas, konkordato günlük hayatın parçası oldu".

    (HABER MERKEZİ)

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon: Şiddetli çatışmalar sürüyor
    SONRAKİ HABER

    Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Fiyatlara değil ‘halka ayar çekme’ seçimi!

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Enkaz altında kalanların sesi olmak

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Hırsız, arsız ve diğer “milli” güçler

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Düşün düşü

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Evsiz

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Dokuma atölyesinde bir yazar

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Uçurtmaları da vururlar

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar - 2

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Ölenin ardından istenen adalet: Riyakar tepkinizi iade ederim

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    Ölüm-kalım’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Venezuela üzerine: Monroe geri dönüyor
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
    Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

    Yerel seçimden sonra TBMM'ye gelecek yeni askerlik sistemine göre temel eğitim 1 ay olacak, 1 ay sonunda parasını verebilenler terhis olacak.

    5 ilde hallere operasyon: 88 firmaya para cezası
    5 ilde hallere operasyon: 88 firmaya para cezası

    AKP hükümeti, sebze-meyve fiyatlarındaki artışa toptancı hallerindeki firmaların neden olduğu iddiasıyla hallere operasyon düzenledi.

    Kılıçdaroğlu CHP adaylarını tanıtıyor, seçim bildirgesini açıklıyor
    Kılıçdaroğlu CHP adaylarını tanıtıyor, seçim bildirgesini açıklıyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki aday tanıtım toplantısında partisinin 12 maddelik seçim bildirgesini açıklıyor.

    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon: Şiddetli çatışmalar sürüyor
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon: Şiddetli çatışmalar sürüyor

    Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye dönük operasyonu başlattı. Şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    EYT'liler bugün Ankara'da: 'Çift dikiş' değil hakkımız olanı istiyoruz
    EYT'liler bugün Ankara'da: 'Çift dikiş' değil hakkımız olanı istiyoruz

    Türkiye’nin dört bir yanından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) bugün Ankara’da toplanıyor. EYT'liler Evrensel'e konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 21 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 21 kişi öldü

    Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 21 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı
    22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı

    İlki 1998 yılında verilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı.

    HDP, Hasankeyf'te silinen seçmen kayıtlarını YSK'ye taşıdı
    HDP, Hasankeyf'te silinen seçmen kayıtlarını YSK'ye taşıdı

    HDP, Hasankeyf'te 204 seçmen kaydının silinmesine ilişkin il ve ilçe seçim kurullarının verdiği ret kararları üzerine YSK'ye başvurdu.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Süper Lig’de günün programı: Galatasaray’ın konuğu Trabzonspor
    Süper Lig’de günün programı: Galatasaray’ın konuğu Trabzonspor
    Ressam Birsen Salahi...
    Ressam Birsen Salahi...
    GÜNCELLENDİ
    Şenol Güneş, "Milli Takım'la anlaştı" iddialarını yalanladı
    Şenol Güneş, "Milli Takım'la anlaştı" iddialarını yalanladı
    Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
    Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
    GÜNCELLENDİ
    Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi
    Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi

    Sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu 46 yaşında yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt’ta çıkan kavga provokasyona dönüştü: Yaralılar var
    Esenyurt’ta çıkan kavga provokasyona dönüştü: Yaralılar var

    İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavganın ardından Suriyeliler hedef oldu.﻿ AA'ya göre, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Dijital platformlar ve festivaller: Netflix-Cannes kavgası sürecek mi?
    Dijital platformlar ve festivaller: Netflix-Cannes kavgası sürecek mi?

    Dijital içerik servislerine mercek tuttuğumuz dosyamızın son gününde, bu platformların film festivalleriyle ilişkisini Melikşah Altuntaş ile konuştuk.

    Suriye’de Mutabakatlar: Adana, Washington, Moskova...
    Suriye’de Mutabakatlar: Adana, Washington, Moskova...

    Mustafa Yalçıner yazdı: Suriye’nin ve Suriye üzerinden Erdoğan Türkiye’sinin geleceği bu “iki arada bir derede” çizgide şekillenecek.

    Prof. Dr. Etiler: Belediyeler kadınlar için sağlıklı kentler yaratmalı
    Prof. Dr. Etiler: Belediyeler kadınlar için sağlıklı kentler yaratmalı

    Sağlığa ulaşmada büyük zorluklar yaşayan kadınlar için yerel yönetimler ne yapabilir, ne yapmalı? Prof. Dr. Nilay Etiler ile konuştuk.

    CİMER’den Başkan Mustafa Tuna’yı zora sokacak yanıt
    CİMER’den Başkan Mustafa Tuna’yı zora sokacak yanıt

    CHP'li Gamze Taşçıer'in, CİMER'e Ankapark ile ilgili sorularına mevcut Başkan Mustafa Tuna'yı zora sokacak cevaplar verildi.

    Avrupa’nın savaşa parası çok!
    Avrupa’nın savaşa parası çok!

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta Almanya'nın silahlanma harcaması, İngiltere'deki BREXIT tartışmaları ve Fransa'da halkın hükümete yönelik öfkesi vardı

    Karabağlar halkı: Kentsel dönüşüm seçim malzemesi yapılmasın
    Karabağlar halkı: Kentsel dönüşüm seçim malzemesi yapılmasın

    Seçim öncesi AKP’nin kentsel dönüşümü yeniden gündeme getirmesinden rahatsız olan Karabağlılar 'Yaşam alanlarımız seçim malzemesi olmasın' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sarı Yeleklilerin eylemleri 13'üncü haftasında sürdü
    Sarı Yeleklilerin eylemleri 13'üncü haftasında sürdü

    Sarı Yeleklilerin Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler, 13'üncü haftasında da devam etti. Eylemlere 51 bin kişi katıldı.

    EMEP: Krize, eşitsizliğe ve şiddete karşı tek gücümüz birliğimiz
    EMEP: Krize, eşitsizliğe ve şiddete karşı tek gücümüz birliğimiz

    EMEP İstanbul İl Örgütü dayanışma etkinliğinde, yerel seçimler için demokrasi güçlerine ortak mücadele çağrısı yapıldı.

    Antep'te Şireci Tekstil'de çalışan işçiler iş bıraktı
    Antep'te Şireci Tekstil'de çalışan işçiler iş bıraktı

    Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Şireci Tekstil'de 3-11 vardiyasında çalışan işçiler ücretlerine zam yapılması talebiyle iş bıraktı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP’den Mersin’de miting: Adalet, özgürlük ve demokrasi
    HDP’den Mersin’de miting: Adalet, özgürlük ve demokrasi

    HDP Mersin'de tecridin kaldırılması ve açlık grevlerine destek amacıyla miting düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    13. Aykut Kence Evrim Konferansı, binlerce genci evrimle buluşturuyor
    13. Aykut Kence Evrim Konferansı, binlerce genci evrimle buluşturuyor

    ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından düzenlenen ve ilk kez ODTÜ dışında bir salonda gerçekleşen 13. Aykut Kence Evrim Konferansı başladı.

    Hamile eşini öldüren katile verilen indirime, kadın hakim şerh koydu
    Hamile eşini öldüren katile verilen indirime, kadın hakim şerh koydu

    Eşini öldürdüğü için yargılanan katilin cezasına üst üste 'iyi hal indirimi' uygulanmasına, kadın hakim muhalefet şerhi koydu.

    Salteks'te sendika üyesi 20 işçi hainlikle suçlanarak işten atıldı
    Salteks'te sendika üyesi 20 işçi hainlikle suçlanarak işten atıldı

    İstanbul Çatalca'da kurulu Salteks Tekstil'den TEKSİF'e üye oldukları için atılan 20 işçi, firma önünde eylem yaptı, sendikanın tanınmasını istedi.

    Cumartesi Anneleri: Mehmet Şirin Maltu için adalet istiyoruz
    Cumartesi Anneleri: Mehmet Şirin Maltu için adalet istiyoruz

    Cumartesi Anneleri 724. haftada, 1995 yılında gözaltında kaybedilen 17 yaşındaki Mehmet Şirin Maltu'nun akıbetini sordu.