Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor

Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye dönük operasyonu devam ediyor. SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Baghuz'da IŞİD'in küçük bir alana sıkıştırıldığını ve operasyonun birkaç gün içerisinde biteceğini duyurdu.

SON OPERASYON 9 ŞUBAT'TA BAŞLADI

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda IŞİD’in hakimiyeti altındaki son kasaba olan Baghuz’u kurtarmak için 9 Şubat cumartesi günü operasyon başlattı.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali, harekatın cumartesi günü 20 bini aşkın sivilin Deyrezzor’da IŞİD’in işgali altındaki bölgeden çıkarılmasının ardından başladığını duyurdu.

Operasyona ABD’nin öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon hava desteği sağlıyor.

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IŞİD’in son kalesini tecrübeli militanlarıyla savunduğunu söyleyen Mustafa Bali, operasyonun son durumuna dair cumartesi akşamı yaptığı güncellemede örgüt militanlarının küçük bir alana sıkıştırıldığını söyledi. IŞİD'in rehin aldığı sivilleri serbest bırakmayı reddettiğini söyleyen Bali, sivillerin kurtarılmasıyla operasyonun tamamlanması için son hamlenin yapılacağını belirtti.

Bali, IŞİD'in bölgede uyuyan hücreler barındırdığını da bildiklerini söyledi ve pazar sabahı Buseyra yakınlarında saldırı düzenlemek isteyen militanların öldürüldüğünü kaydetti.

Bali, geçtiğimiz hafta IŞİD'in 1 kilometrekarelik bir alanda kuşatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada IŞİD halifeliğini ortadan kaldırıldığının 24 saat içerisinde duyurulacağını ifade etmişti.

IŞİD TEHDİDİ SÜRÜYOR

IŞİD, 2014’te Suriye ve Irak’ta Birleşik Krallık büyüklüğünde toprakları kontrolü altında tutuyordu. Bu topraklarda toplam 7.7 milyon kişi yaşıyordu.

IŞİD, her ne kadar eskisi gibi kentleri işgali altında tutmasa da Suriye ve Irak’ın pek çok merkezinde “uyuyan hücreler” barındırmayı sürdürüyor.

Örgütün bu hücreleriyle terör saldırılarını sürdürmesi tehdidi devam ediyor. Birleşmiş Milletlere göre örgütün bu iki ülkede halen 14 bin ila 18 bin militanı var. Bunların 3 bini yabancı.

IŞİD’in Afganistan, Mısır, Libya, Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Somali ve Yemen’de de faaliyetleri bulunuyor. Örgütün ideolojisinden etkilenen “yalnız kurt” denilen saldırganlar da bireysel terör eylemleri yapabiliyor. (DIŞ HABERLER)

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