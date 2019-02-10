Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon: SDG, Baghuz'da ilerliyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda IŞİD’in hakimiyeti altındaki son kasaba olan Baghuz’u kurtarmak için operasyon başlattı.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali, harekatın cumartesi günü 20 bini aşkın sivilin Deyrezzor’da IŞİD’in işgali altındaki bölgeden çıkarılmasının ardından başladığını duyurdu.

Operasyona ABD’nin öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon hava desteği sağlıyor. Onlarca IŞİD militanının iki köyde kuşatıldığı belirtiliyor.

"ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"

Associated Press’e konuşan Bali, şiddetli çatışmaların yaşandığını, IŞİD’in son kalesini tecrübeli militanlarıyla savunduğunu söyledi. Bali, harekatın ne kadar süre içinde tamamlanacağına dair bir öngörüde bulunmadı.

SDG İLERLİYOR

Mustafa Bali, Twitter'da pazar akşamı yaptığı paylaşımda SDG güçlerinin Baghuz'un kuzey ve batı hattında ilerleme kaydettiğini, IŞİD'in 41 noktasını ele geçirdiğini duyurdu. IŞİD'in dün sabaha karşı 4'te başlattığı karşı saldırının da püskürtüldüğü duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada IŞİD’in önümüzdeki haftaya kadar kontrolü altındaki bütün yerleşim birimlerini kaybedeceğini ifade etmişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, SDG savaşçılarının IŞİD’lilerin yerleştirdiği mayınlar nedeniyle yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerlediğini söyledi.

IŞİD TEHDİDİ SÜRÜYOR

IŞİD, 2014’te Suriye ve Irak’ta Birleşik Krallık büyüklüğünde toprakları kontrolü altında tutuyordu. Bu topraklarda toplam 7.7 milyon kişi yaşıyordu.

IŞİD, her ne kadar eskisi gibi kentleri işgali altında tutmasa da Suriye ve Irak’ın pek çok merkezinde “uyuyan hücreler” barındırmayı sürdürüyor.

Örgütün bu hücreleriyle terör saldırılarını sürdürmesi tehdidi devam ediyor. Birleşmiş Milletlere göre örgütün bu iki ülkede halen 14 bin ila 18 bin militanı var. Bunların 3 bini yabancı.

IŞİD’in Afganistan, Mısır, Libya, Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Somali ve Yemen’de de faaliyetleri bulunuyor. Örgütün ideolojisinden etkilenen “yalnız kurt” denilen saldırganlar da bireysel terör eylemleri yapabiliyor. (DIŞ HABERLER)

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