Süper Lig’de günün programı: Galatasaray’ın konuğu Trabzonspor

Süper Lig’de 21. haftaya bugün 3 maçla devam ediliyor. Zirve yarışını ilgilendiren maçlarda Galatasaray ile Trabzonspor ve Konyaspor’la Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Göztepe-Alanyaspor karşılaşması ise alt sıralardaki gidişat bakımından önemli.

13.30 ATİKER KONYASPOR-YENİ MALATYASPOR

Zirve yarışını sürdüren ekiplerden Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor saat 13.30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligin ilk yarısındaki maçı Konyaspor deplasmanda tek golle kazanmıştı.

Mücadele öncesi Yeni Malatyaspor 33 puanla 4., Konyaspor 32 puanla 6. sırada.

16.00 GÖZTEPE-ALANYASPOR

Günün ikinci maçında İzmir ekibi Göztepe, Alanyaspor’u konuk ediyor. Saat 16.00’daki müsabakada Hakem Fırat Aydınus görev yapacak. 3 maçtır kaybeden Göztepe, 22 puanla 15. sıraya kadar geriledi. Sergen Yalçın’la birlikte çıkışa geçen Alanyaspor ise 6 maçtır yenilmiyor. Akdeniz ekibi 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki maçta gülen 1-0’lık sonuçla Alanyaspor olmuştu.

19.00 GALATASARAY-TRABZONSPOR

Günün son maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında. Lider Başakşehir’in puan kaybetmesiyle aradaki farkı 6 puana düşürme şansı yakalayan Galatasaray, saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda mutlak 3 puan hedefliyor. Trabzonspor ligin ilk yarısında sarı-kırmızılıları 4-0 yenmişti. Trabzonspor ligde 33 puanla beşinci sırada. Galatasaray ise 36 puanla ikinci sırada yer alıyor. Müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. (SPOR SERVİSİ)

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