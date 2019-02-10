Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten Guaido'ya tepki

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesini reddetmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, Guiado'nun beyanatlarını reddettiklerini vurguladı.

Guaido'nun açıklamalarının Latin Amerika'da bir savaşa davetiye çıkardığını belirten Morales, şu ifadeleri kullandı.

"Juan Guaido'nun Venezuela'ya yönelik ABD müdahalesini kabul edeceklerine dair yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Guiado'yu tanıyan kardeş devlet başkanları acaba şimdi ne düşünüyorlar?"

We reject the statements by the self-proclaimed Juan Guaidó who welcomes a US military intervention in Venezuela. I wonder what the brothers presidents who recognized him have to say about such incitement to war in Latin America — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 10 Şubat 2019

Guiado, ABD ya da başka bir gücün ülkesine müdahalesine yeşil ışık yakıp yakmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı vermişti:

"Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız." (DIŞ HABERLER)

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