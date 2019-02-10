10 Şubat 2019 08:12

Yangında mahsur kalan bina sakinleri, balkonda kurtarılmayı bekledi

Bursa'da 5 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle 15 kişi üst katlarda mahsur kaldı.

Yangında mahsur kalan bina sakinleri, balkonda kurtarılmayı bekledi

Fotoğraf: Mehmet İnan/DHA

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    Bursa'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle 15 kişi, üst katlarda mahsur kaldı. Balkonlara çıkıp korku ve endişe içinde yardım bekleyen, aralarında çocukların da olduğu apartman sakinlerini, itfaiye kurtardı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedaviye alındı.

    Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde Şevket Sezer'e ait 5 katlı binanın bodrum katında, yangın çıktı. Yangınla birlikte binayı duman sardı. Üst katlarda oturan bina sakinlerinden bazıları evlerini terk ederken, bazıları ise yoğun duman nedeniyle dışarı çıkmayı başaramadı. Mahsur kalan aileler, evlerinin balkonlarına çıkıp yardım bekleme başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da balkonlarda bekleyen 15 kişiyi sepetli araçla kurtardı.

    Dumandan etkilenen 10 kişi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (Bursa/DHA)

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