Ankara Altındağ'da otele pompalı tüfekli saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlendi.

Çankırı Caddesi üzerinde bulunan bir otele kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, otelin girişine mermilerin isabet ettiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"İNSANLAR TEDİRGİN OLDU"

Olay anında otel önünde bulunan ve DHA'ya konuşan Sezer Yücadağ, "2 kişi otomobille buraya geldi. Biri küfür edip ateş etmeye başladı. Daha sonra kaçtı. İnsanlar tedirgin oldu, sağa sola kaçtı. 3 veya 4 el ateş etti. Olaydan bir müddet sonra otelden çıkanlar oldu" dedi.

"SİLAH ÖNCE TUTUKLUK YAPTI"

Görgü tanığı Selçuk Solmaz ise, "Saldırgan, arabadan inip bize 'çekil' dedi ve ateş etti. Ondan sonra arabaya binip gitti. Silah ilk başta tutukluk yaptı, sonra saydırmaya başladı" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)