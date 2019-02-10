Esenyurt’ta çıkan kavga provokasyona dönüştü: Yaralılar var

İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında Suriyeli mültecilerin de olduğu bir grup arasında tartışma çıktı. AA'nın geçtiği habere göre, yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin Suriyeli, 2'sinin Sinoplu olduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre, Esenyurt Merkez Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde bulunan Osmanlı Parkı'nda saat 21.30 sıralarında, Suriyeli bir ailenin düğünü devam ederken mahallede yaşayanlarla aralarında gürültü sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Suriyelilere ait 2 iş yeri ve bazı araçlar tahrip edildi. Kavganın başladığı iddia edilen dönercinin önünde polis aracı bekliyor.

POLİSE TAŞ VE SOPA ATTILAR

Kavganın ardından 'Burası Türkiye, Suriye değil' sloganları atan kalabalık yürüyüşe geçince polis gaz ve tazyikli su kullandı.

Polisin müdahalesi üzerine, kalabalığın ellerindeki cisimleri polise fırlattığı görüldü.

TOMA’lar bölgeden çekilirken 2 adet Akrep tipi zırhlı aracın ve sivil polisler mahallede devriye geziyor. Yaralanan bir polis tekerlekli sandalye ile taburcu edilirken hastane önünde bekleyen ikili üçlü guruplar da yavaş yavaş dağılıyor. Hastalar ve refakatçileri dışında girişe izin verilmeyen kırmızı alana sivil polis giriş çıkışları dikkat çekiyor ancak içeride olağanüstü bir durum yok.​ Fotoğraf:Evrensel ​

3 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Kaymakamlığı olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medyada, kavgada ölen ve çok sayıda yaralanan olduğu bilgileri paylaşılırken, kaymakamlık bunların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Aynı açıklamada 3 Suriyelinin gözaltına alındığı bilgisi de verildi.

Gözaltına alınanların Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi. (İstanbul/EVRENSEL)