Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi

Sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Önder Babat Kültür Merkezi, Yeşilyurt’un ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

Önder Babat Kültür Merkezi tarafından yapılan paylaşımda “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt'u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

46 yaşında hayatını kaybeden sanatçının 10 Şubat saat 16:00'da Antalya’da defnedileceği belirtildi. Hakan Yeşilyurt Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümleri ile tanınıyordu. (HABER MERKEZİ)