Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 40 ve 62'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla puanını 36'ya yükseltirken, Bursaspor 24 puanda kaldı.

40'ıncı dakikada Beşiktaş atağında Lens pasını ayağının dışıyla Burak Yılmaz'a aktardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Burak'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta direğe çarpan top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

62'nci dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Rakip sahada yaptığı baskıyla rakibinden topu kapan Burak Yılmaz, rakip ceza sahasına kadar topu sürdükten rakibinden sıyrıldı ve plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

BURAK'TAN 4 BİN 130 GÜN SONRA GOL

Siyah beyazlı ekibi karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz, siyah beyazlı forma altında 12 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş formasıyla son golünü 2007-2008 sezonunun 9'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanında kaydeden Burak Yılmaz, 4 bin 130 gün sonra Beşiktaş forması altında gol attı. (SPOR SERVİSİ)