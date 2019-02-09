CHP ve İYİ Parti Manisa adaylarını tanıttı
CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifakın 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'dan göstereceği adayları tanıttı.
Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA
CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifakın 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'dan göstereceği adaylar, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, "İYİ Parti’ye verdiğiniz oy sizin ilçenizdeki partiye verdiğiniz oydur. İYİ Parti’ye bastığınız oy İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na, İzmir’de Tunç Soyer’e, Ankara’da Mansur Yavaş’a verilen oydur. Adayların hepsi birbirinden kıymetlidir. Arkasında duramayacağımız aday yoktur." dedi
İYİ Parti'nin, Manisa adaylarının isimleri şöyle:
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Orkun Şıktaşlı
Demirci - Haluk Şenyurt
Gördes - Mesut Efe
Köprübaşı - Fatih Taşlı
Kula - Selim Aşkın
Selendi - Yasin Dumlupınar
Şehzadeler - İsa Özdemir
Yunusemre - Kürşat Mithat Özkan (HABER MERKEZİ)