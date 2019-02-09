Sarı Yeleklilerin eylemleri 13'üncü haftasında sürdü

Fransa'da Sarı Yelekliler başta başkent olmak üzere, çeşitli kentlerde Macron hükümetine karşı eylemler sürüyor. Biber gazı kapsülü isabet eden bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüş Ulusal Meclise vardığında polis kitleye biber gazıyla müdahale etti. Görgü tanıklarına göre, eylemde polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Kitle, daha sonra Senato'ya doğru yönelirken, Montparnasse Bulvarı'nda yaptıkları yol kapatma eylemi trafikte aksamalara sebep oldu.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dijon, Rennes ve Lyon'da da binlerce kişi sokağa çıktı. Lyon'daki eylemde 15 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke genelindeki eylemlere Paris'te 4 bin olmak üzere, 12 bin 110 kişi katıldı.

2,5 aydır devam eden eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa’da 5 Şubat salı günü gerçekleşen grev ve gösterilerde ülke genelinde otuz ayrı kentte 300 bin kişi sokaklara indi. İlk defa tüm gösterilere Sarı Yelekliler hareketi de aktif katılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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