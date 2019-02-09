Galatasaray'daki eylem yasaklarına karşı tepki: 1 gözaltı
Galatasaray Meydanı'ndaki eylem yasaklarını protesto eden TAYAD'lı Aileler üyesi Feridun Osmanağaoğlu gözaltına alındı.
Fotoğraf: Evrensel
Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eylemi öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği talimatla, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın aldığı karar uyarınca Galatasaray Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu genelinde her türlü basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştı.
TAYAD'lı Aileler (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) üyesi Feridun Osmanağaoğlu, meydandaki ablukayı ve eylem yasaklarını protesto etmek istedi.
Galatasaray Meydanı'na gelerek "Adalet istiyoruz" yazılı pankart açan Osmanağaoğlu, gözaltına alındı. (İstanbul/EVRENSEL)
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