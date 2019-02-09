09 Şubat 2019 17:28
İstanbul'da tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden denize düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eminönü'nden hareket eden tur teknesindeki yolcu, Ortaköy açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tekneden denize düştü.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri kısa sürede denize düşen kişiyi bota çıkardı.
Karaya çıkarılan şahıs, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen kişi hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ortaköy iskelesine çekilen tur teknesindeki turist yolcular burada indirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)