Hamile eşini öldüren katile verilen indirime, kadın hakim şerh koydu

Konya'nın Ilgın ilçesinde 4 aylık hamile eşi Fatma Coşkun'u (30) tabancayla öldürdüğü için yargılandığı davada 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan Ali Coşkun'a (38) mahkeme aynı cezayı verdi. Üye Hakim Şeyma Saydam, yapılan "iyi hal indirimi"ne muhalefet şerhi koydu.

DHA'nın haberine göre olay, 20 Mart 2015'te Ilgın ilçesine bağlı, eskiden belde statüsünde olan Yukarı Çiğil Mahallesi'nde meydana geldi. 4 aylık hamile Fatma Coşkun, iddiaya göre, olay tarihinden yaklaşık 1 ay önce o dönem 6 yaşında olan oğlu O. ve 2 yaşındaki kızı E.'yi yanına alıp, aynı mahallede oturan ailesinin yanına yerleşti. Fatma Coşkun, olay günü oğlu O.'yu, babasının yanına gönderdi. Tarlalarda tarım işçisi olarak çalışan Ali Coşkun, oğlunu, eşinin yanına bırakmak istedi. Ali Coşkun oğluyla birlikte, eşinin kaldığı eve geldi. Kızıyla birlikte evde olan Fatma Coşkun, kendisine seslenen eşine pencereden cevap verdi. Eşinin ısrarı üzerine de kapıyı açtı. Evin girişinde konuşmaya başlayan çift tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Coşkun, ruhsatsız tabancasını oğlu ve kızının gözleri önünde eşine doğru ateşledi. Boynuna ve sırtına 3 mermi isabet eden Fatma Coşkun, olay yerinde yaşamını yitirdi. O.C., komşularından yardım isterken, Ali Coşkun kaçtı. Fatma Coşkun'un babası Mehmet Ayaz ve annesi Ayşe Ayaz'ın ise olay sırasında kızı ile kendilerini sürekli tehdit eden damatları Ali Coşkun'dan şikayetçi olmak için mahallenin yaklaşık 2 kilometre ilerisindeki jandarma karakolunda oldukları ortaya çıktı.

Kadın cinayeti sanığı Ali Coşkun | Fotoğraf: DHA

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI SUÇLADI

Cinayetin ardından ormanlık alana kaçan Ali Coşkun, kullanılmayan bir halı atölyesinde saklandı. Coşkun, olaydan 3 gün sonra açlığa dayanamadı ve sabah saatlerinde mahalleye geldiği sırada yakalandı.

Gözaltına alınan Ali Coşkun, çelik yelek giydirilerek, jandarma eşliğinde cinayetin yaşandığı eve getirildi. Burada cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Coşkun, eşinin başkasından hamile kaldığını iddia etti. Ali Coşkun, ''Eşim benden değil, başkasından hamile kaldı. Kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum'' diye konuştu.

MAHKEMEDEN TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Ali Coşkun'in cezası tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezasına düşürüldü.

Davaya çağrılmayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise davaya müdahil edilmedikleri gerekçesiyle kararı Yargıtay'a taşıdı. Bakanlığın itirazını haklı bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, geçen yıl kasım ayında yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozdu.

MAHKEME ÜST ÜSTE İNDİRİM UYGULADI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 8 Şubat'ta Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Ali Coşkun'un cinayeti ağır tahrik altında işlediğini öne sürerek 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme de ilk yargılamada verdiği 18 yıl 4 ay hapis cezasını, oy çokluğuyla tekrarladı.

KADIN HAKİM KARARI KABUL ETMEDİ

Hakim Şeyma Saydam ise karara muhalefet şerhi koydu. Saydam muhalefet şerhinde şöyle dedi:

"Sanığın kişiliği, suçun işlenmesinden dolayı yeterli ve gerekli pişmanlığı duyduğunun savunmasından anlaşılmaması, suçun işlenmesindeki özellikler bir arada değerlendirildiğinde sanık lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilebilecek bir hal gözlemlenmediğinden, sanığa uygulanan indirime yer olmadığı düşüncesiyle muhalefet şerhi koyulmuştur" (HABER MERKEZİ)