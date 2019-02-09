F oturması 359. hafta: Zemerhan Tenli Adli Tıp'a götürülmüyor

359. F oturması eyleminde ağır hasta tutuklu Zemerhan Tenli'nin derhal Adli Tıp'a götürülmesi ve serbest bırakılması istendi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’nun hapishanelerdeki hasta tutukluların durumunu kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Galatasaray Meydanı’nda düzenleyeceği 359. F oturmasını polisin engellemesi sonucu İHD İstanbul Şubesi önünde yoğun polis ablukası altında gerçekleştirdi.

Hasta tutuklu Zemerhan Tenli için bir araya gelen insan hakları savunucuları, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır” pankartı açtı.

Basın açıklamasını İHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Hatice Onaran okudu. Hapishanelerde yasak ve baskılara boyun eğmeyen tutukluların, başta İmralı Hapishanesi olmak üzere hapishanelerde yaşatılan ağır tecrit koşullarının kaldırılması için başlattıkları açlık grevi eylemlerine devam ettiklerini belirten Onaran, tutukluların bir yandan tecritin fiziksel ve ruhsal etkileri ile uğraşırken bir yandan da hapishane idaresinin darbetme, hücre cezası verme, sağlık hakkını engelleme, B1 vitamini, karbonat vermeme ve açlık grevine müdahale etme tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

"İLERİ DERECE KALP YETMEZLİĞİ HASTASI OLAN TENLİ SERBEST BIRAKILSIN"

359. F oturmasında 53 yaşındaki ağır hasta tutuklu Zemerhan Tenli'nin durumunu aktaran Onaran, şunları aktardı:

"2013 yılında tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen Zemerhan Tenli, şu anda Van T Tipi Kapalı Hapishanesi'nde bulunmaktadır. Yaklaşık 1,5 ay önce gardiyanlar tarafından darp edilen ve hastaneden darp raporu alan Tenli'nin, ileri derece kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunmaktadır. Kalbinin ancak yüzde 15'ini kullanabilen Tenli, kalp yetmezliğine bağlı birçok rahatsızlık yaşamakta, damarları sertleştiği için by-pass ameliyatı olamamakta, midesi su toplamakta ve her hafta doktor kontrolüne gitmesi gerekmektedir. Tenli'nin daha önce de 2 defa başvurduğu Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı raporlarda, hapishanede kalabileceği belirtilmiştir. En son aldığı sağlık raporunda ise cezasının bir yıl ertelenebileceği kararına rağmen gerekli işlemler yapılmamıştır. Yeniden Adli Tıp Kurumuna götürüleceği söylendiği halde haftalardır götürülmemektedir."

Zemerhan Tenli'nin bir an önce Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi ve serbest bırakılması için gerekli adımların atılmasını istediklerini kaydeden Onaran, "Ağır hasta mahpusların hapishane koşullarında ölüme terk edilmesine karşı kamuoyunun duyarlı olmasını ve yetkili kurumların görevlerini yerine getirmesi için çağrı yapıyoruz" diyerek açıklamayı sonlandırdı.

Açıklamanın ardından "Tecrit işkencesine son", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", "Zemerhan Tenli serbest bırakılsın" sloganlarıyla eylem sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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