Karabağlar halkı: Kentsel dönüşüm seçim malzemesi yapılmasın

Metehan UD

İzmir

Yerel seçimler öncesinde AKP’li yöneticilerin kentsel dönüşümü yeniden gündeme getirmesinden rahatsız olan Karabağlılar “Geleceğimiz, yaşam alanlarımız seçim malzemesi olmasın” dedi.

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Karabağlar ilçesi Cennetçeşme ve Limontepe semtlerinde 7 yıllık süreçte ne Çevre Şehircilik Bakanlığı, halksız dönüşümdeki ısrarından vazgeçti ne de bölge halkı rant dönüşümüne karşı verdiği mücadeleden vazgeçti. AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve İzmir İl Başkanı Aydın Şengül halksız bir dönüşüm olmayacağını söylese de bakanlık yakın zamanda Limontepe’deki Salih Omurtak ile Bahriye Üçok Mahallerinin planlarını tek başına, halkı katmadan hazırlayarak yayımladı.

Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit, hem bakanlığın hem de AKP’lilerin söylemleriyle çalışmalarının ters düştüğünü belirterek “Madem uygulama elinizde neden vadettiklerinizi yapmıyorsunuz. İl Başkanı Şengül’ün söyledikleri gerçekçi değil, şimdiye kadar ilçeye hizmet getirdiniz de birileri elinizden mi tuttu? Doğal gaz getirdiniz de biz mi engelledik? Seçim öncesinde bu tür algı yaratarak oy toplamaya çalışmak etik olmamış” dedi.

"ADAYLAR BİZİ DİKKATE ALMALI"

Mahalle derneklerinin provokasyonla suçlanmasına tepki gösteren Ecevit “Mahalleliler lehine karar veren hakimler de mi provokatör” diye sordu. Ecevit, mahkemeler tarafından lehlerine verilen kararlarının uygulanmadığına dikkat çekerek “Bu kararları neden uygulamıyorlar. Vatandaşın elini kolunu bağlayan riskli alanı kaldırın önce. ‘Halka rağmen olmaz’ diyorsunuz ama gelip de şimdiye kadar halka bir şey sormadınız. Dönüşümü halk için yapacaksınız biz varız. Biz onlara görevlerini ve yapmaları gerekeni hatırlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bir seçim arifesindeyiz. Kentsel dönüşüm ve yaşam alanlarımız seçim malzemesi olarak kullanılmasın. Birileri bu kenti yönetmeye adaysa önce bizi dikkate almalı” dedi.

"BİZİ YOK SAYANA OY YOK"

Salih Omurtak Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Ramazan Satan da, 50 yılı aşkın süredir bu bölgede yaşadıklarını belirterek “Geldiğimizde buralar sadece boş tepe idi. Tırnaklarımızla kurduk buraları. Şimdi yıllardır verdiğimiz emekler elimizden alınmak isteniyor. Bakanlığın dönüşümünde biz yokuz, biz onların lüks konutlarında oturamayız. Aidatını ödemeye gücümüz yetmez. Sulukule’de olduğu gibi biz buradan sürgün edilmek isteniyoruz. Biz buna karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. Yapılan planların rant için yapıldığını, zenginlerin bu bölgeye sahip olmak için sıraya girdiklerini belirten Satan “Şimdi alın terimizin elimizden çalınmasına izin vermeyeceğiz. Dönüşüme karşı mücadele vereceğiz. Bizi yok sayan anlayışa da oy yok” diye konuştu.

"TAPU SORUNUMUZ ÇÖZÜLMELİ"

Bahriye Üçok Mahallesi’nde yaşayan Hasan Demir ise geldiklerinde mahallede çeşmeler olduğunu, evlerde su ve kanalizasyon olmadığını anlatarak “Bizim emeklerimizle bu hale geldi buralar” dedi. Kentsel dönüşüm planlarının burada yaşayanların istekleri göz önünde bulundurulmadan masa başında yapıldığını söyleyen “Buraların sosyal yapısı bilinmeden, tepeden inme planlar. Bizi buradan alıp başka yere sürecekler. Yıllardır taş üstüne taş koyarak bu binaları yaptık. Şimdi trilyonluk binalarda oturacak gücün yok denip gönderileceğiz. Buradaki insanlar günlük kazanıp yiyen, bir birikimi olmayan, geleceği olmayan işsiz insanlar. 2012 yılından beri verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Yerel seçimlerdeki talebimiz, yaşam koşullarımızın iyileştirilmesi. Dönüşümle de ilgili fikirlerimizi alsınlar. Tapu sorunumuzu çözsünler” dedi.