İznik’te vadideki kirliliğe tepki

Bursa’nın tarihi mekanları ve doğası ile dünyaca ünlü turizm bölgesi, UNESCO dünya mirası olma yolundaki İznik’te, çöplüğe dönen vadi tepki çekti. Bölgeye gelenler manzaraya tepki gösterirken, bölgede hayvancılık yapanlar ise hayvanlarını otlatamadıklarını söyledi.

‘İznik Vadisi’ olarak adlandırılan bölgedeki kirliliğe tepki gösteren hayvancılık yapan Nevin Kurcu, “Hayvan bakıyorum ve 3 yıldır buradayım. İznik merkezden gelen çöpler buraya atılıyor. Burası 3-4 yıl önce cennet gibiydi. Resmi yerlere bağlı araçlar dahi buraya çöplerini boşaltıyor. Gebe koyunum çöpte can verdi. Hayvanlarımı otlatamıyorum artık, zehir mi var, ne var bilmiyorum” dedi.

Turizmci Ali Karaman ise doğanın kalbinde çevrenin katledildiğini belirterek “Naylon, poşet, ilaç kutuları, atıklar bu vadiye dökülmüş. 4 medeniyete başkentlik yapmış bir yere böyle manzaralar yakışmıyor” diye konuştu. (Bursa/DHA)