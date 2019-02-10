10 Şubat 2019 08:47

CİMER’den Başkan Mustafa Tuna’yı zora sokacak yanıt

CHP'li Gamze Taşçıer'in, CİMER'e Ankapark ile ilgili sorularına mevcut Başkan Mustafa Tuna'yı zora sokacak cevaplar verildi.

CİMER’den Başkan Mustafa Tuna’yı zora sokacak yanıt

Fotoğraf: DHA

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    Derya KAYA
    Ankara

    CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankapark’ın gereken güvenlik önlemi yatırımı yapılmadan yerel seçimler öncesi tüm risklere rağmen açılacağı iddialarını sorduğu CİMER’den skandal bir yanıt aldı. Taşcıer, “Yazının içinde boşluk doldurmaca var, mevcut Belediye Başkanını yalancılıkla suçlama var, baştan sona ifade karmaşası ve Türkçe katliamı var. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor” dedi. CİMER ise yanıtında seçim öncesi açılışın seçim propagandası olarak algılamamasını istedi.

    CHP Ankara milletvekili Gamze Taşcıer, Ankapark’ta incelemelerde bulunan Çin merkezli bir şirketin parkın bu haliyle ciddi ölüm tehlikesi barındırdığı, 50 milyon liralık ek güvenlik harcaması gerektiği ve Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir tarihte tüm risklere rağmen açılacağı yönündeki iddiaları sorduğu CİMER’den dilbilgisi hataları ve anlatım bozukluğu bulunan bir yanıt aldı. Taşcıer kendisine verilen  yanıtı anlamak için epey çaba sarf ettiklerini söyledi.

    ‘YANITI ANLAMAK ZOR AMA ANKARALILARIN DENEK OLACAĞI KESİN’

    Kendisine verilen yanıtın Türkçe bilgisinden uzak olmasına tepki gösteren Taşcıer, “Temel Türkçe bilgisinden yoksun biri cevabı yazıyor, yöneticiler okuyup onaylıyor, yukarıya imzaya gidip bana ulaşıyor. Bu cevabı yazan ve onaylayanlar Türkçe biliyor olamaz. İlkokul öğrencisinin yapmayacağı dil bilgisi hataları ve anlatım bozukluğu içeren bir yanıtı, resmi yazı diye gönderiyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl bir ciddiyetle yönetildiğini çok net ifade eden bir örnek oldu” ifadelerini kullandı.

    Taşcıer yanıttan en net anlaşılanın Ankapark’ın gerekli önlemler alınmadan, mecburi olan yatırımlar yapılmadan, seçim öncesi sırf oy kaygısıyla açılacağı ve Ankaralılar’ın denek olarak kullanılacağı olduğunu söyledi.

    "SEÇİM ÖNCESİ AÇILIŞI SEÇİM PROPAGANDASI ALGILAMAYIN"

    Taşcıer’e verilen yanıtta ise oyuncakların ve oyun ünitelerinin bakımlarının ve kontrollerinin yapıldığı, güvenlik sorunu olmadığı, yerel seçimler öncesi açılışın risk içermediği ve deneme niteliğinde olduğu ifadelerine yer verildi. Yanıtta “Söz konusu açılış işletmenin yönetim ve organizasyon planının bir parçası olup bir seçim propagandası olarak algılanmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

    BOŞLUK DOLDURMALI CEVAP

    Taşcıer’e verilen yanıtta Ankapark için ne kadar harcama yapıldığı sorusu ise boşluk doldurma yöntemi kullanılarak yanıtlandı. “Ankapark başladığı tarihten itibaren yaklaşık TL harcama yapılmıştır” şeklinde ifadenin yer aldığı cevabı Taşçıer, “Bu yeni başlayan bir uygulama sanıyorum. Yani sorduğum soruyu yazıp yanıtın yazılması gereken kısmı boş bırakmışlar. Herhalde ‘siz kaç diye düşünüyorsanız o kadardır’ demek istediler. Yanıt vermemelerine alışmıştık da böyle bir yöntem ile ilk kez karşılaşıyoruz.” ifadeleriyle değerlendirdi.

    MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI YALANCILIKLA SUÇLANMIŞ

    Taşcıer, CİMER’e sorusunda Başkan Tuna’nın Ankapark’ın akıbetinin Ankaralılara sorulup referandum yapılacağı sözlerini hatırlatarak, bu referandumun yapılıp yapılmadığını sordu. Yanıttan anlaşılan ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bir röportajda verdiği cevabın bir hükmünün olmadığı. Yanıtta Tuna’nın açıklamasının röportaj niteliğinde olduğu ve bu konuda herhangi bir belediye meclis kararı ve ya başkanlık oluru bulunmadığı ifadelerine yer verildi.

    "AKP’Lİ BAŞKANLARIN SÖZLERİNE GÜVENMEMEMİZ Mİ GEREKİYOR?"

    Taşcıer, bir belediye başkanının ağzından çıkan sözün bir hükmünün olduğunu vurgulayarak, cevabın Tuna’yı zora sokacak ifadeler içerdiğini söyledi. Taşcıer, “Başkanı olduğu belediye Mustafa Tuna’yı yalancılıkla suçlayan bir ifade kullanmış yanıtta. Sözünü ettiğimiz kişi başkentin Belediye Başkanıdır ve verdiği röportajlar, demeçler hükmü olan ve beklenti yaratan ifadelerdir. Sayın Tuna’yı zor duruma sokacak ifadelerin kullanıldığı bu yanıt bize, AKP’nin Büyükşehir adayı Özhaseki’nin de, bugün söylediklerinin yarın ‘bir röportaj niteliğinde idi’ denilerek bir hükmünün olmadığını söyleyebileceklerini düşündürdü. Demek ki AKP’li başkanların sözlerine güvenmemiz gerekiyor. Bu yanıttan o anlaşılıyor” ifadelerini kullandı. 

    GAMZE TAŞCIER’İN CİMER’E SORDUĞU SORULARA GELEN YANITLAR

    1- 50 milyon Türk Liralık güvenlik yatırımı idare niteliğinde olup gereği yansıtmamaktadır.
    2- Parkın yerel seçim öncesi açılışı, risk içeren bir durum olmayıp işletmenin organizasyonu için bir deneme niteliğindedir söz konusu açılış işletmenin yönetim ve organizasyon planının bir parçası olup bir seçim propagandası olarak algılanmamalıdır.
    3-4- Oyuncaklar, oyun üniteleri ve temalar, idaremizce fen ve sanat kurallarına uygun olarak kontrol denetlemeleri yapılmış olup, uluslararası firmalara akreditasyon ve testere yapılmak suretiyle eksiksiz olarak işletmeciye teslim edilmiştir. Söz konusu akreditasyon ve testlere ait belgeler idaremizde mevcut olup işletmeye teslim edilmiştir.
    5- Herhangi bir firmaca tespiti yapılmış bir güvenlik sonucu bulunmamaktadır. Oyuncakların günlük, aylık uzun ve kısa dönemler için periyodik bakım ve kontrollere işletmeci tarafından işin uzmanlarınca yaptırılarak kayıt altında tutulacaktır. Personel ve operatörlerin sürekli eğitimi ile ilgili sertifikalara şartname ve eklerinden kayıt altına alınmıştır.
    6- Ankapark başladığı tarihten itibaren yaklaşık   TL harcama yapılmıştır. Ankapark'ın tamamlanması ve yapımı için belediyeye bağlı şirketlerin bütçesinden herhangi bir bütçe aktarımı ve paylaşımı söz konusu değildir.
    7- Ankapark'ı için SN. Mustafa Tuna'ın açıklaması bir rapörtaj niteliğinde olup döneminde ve öncesinde Ankapark içini yapılacak referandum yapılması husunda herhangi bir belediye meclis kararı ve ya başkanlık oluru bulunmamaktadır.

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