"Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı" iddiası

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. İddiaya göre Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştıracak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edildi. Tecrübeli teknik direktör Güneş'in sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracağı öne sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'taki kontratının sona erdiği biliniyor.

"GÜNEŞ, MART AYINDA MAÇLARIN BAŞINDA OLACAK"

Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun da kısa süre içinde A Milli Takım'dan gönderileceği ileri sürüldü. Lucescu, A Milli Takım'ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

SON DAKİKA | Şenol Güneş: "Yönetim bana sözleşme uzatmak istediklerini söyledi. Bana resmi bir teklif yapılmadı. Yeni sözleşme ile ilgili bir konuşma geçmedi."https://t.co/C0tpsMF1IY — NTV Spor (@ntvspor) 30 Ocak 2019

Şenol Güneş ————> A Milli Takım

%100 https://t.co/6Bxtngn2Ko — Övünç Özdem (@ovuncozdem) 9 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)