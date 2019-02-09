Şenol Güneş, "Milli Takım'la anlaştı" iddialarını yalanladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. İddiaya göre Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştıracak. Güneş Milli takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

"BEŞİKTAŞ KLÜBÜ GÖREVİME SON VERMEDİ"

Milli takımın başına geçeceği yönündeki iddialar sorulan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "Benim bilgim yok şu anda. Sosyal medyaya katılmıyorum. Sosyal medyadan bana yansıyan bir çok şey var ama ilgilenmiyorum. Dalgalar nereye gider bilmiyorum. Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyordu. Şu anda tek konsantre olduğum şey Bursaspor maçı. Diğer şeyleri maçtan sonra konuşuruz" dedi.

Güneş ayrıca basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Kulübü beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Beşiktaş ile anlaşır mıyım? Teklif gelsin, iyi teklif, anlaşırım. Takımdan kovsalar da gitmem düşüncesini biliyorsunuz. Başkan ile kavga etmedim, Allah'a şükür anlaşıldı. Fikir ayrılıklarım olduğunu söyledim, bunları biliyorsunuz. Ben bildiğimi paylaşıyorum, bilmediklerimi paylaşamam."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilmişti. Tecrübeli teknik direktör Güneş'in sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracağı öne sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'taki kontratının sona erdiği biliniyor.

"GÜNEŞ, MART AYINDA MAÇLARIN BAŞINDA OLACAK"

Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun da kısa süre içinde A Milli Takım'dan gönderileceği ileri sürüldü. Lucescu, A Milli Takım'ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

SON DAKİKA | Şenol Güneş: "Yönetim bana sözleşme uzatmak istediklerini söyledi. Bana resmi bir teklif yapılmadı. Yeni sözleşme ile ilgili bir konuşma geçmedi."https://t.co/C0tpsMF1IY — NTV Spor (@ntvspor) 30 Ocak 2019

Şenol Güneş ————> A Milli Takım

%100 https://t.co/6Bxtngn2Ko — Övünç Özdem (@ovuncozdem) 9 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)