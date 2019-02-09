HDP’den Mersin’de miting: Adalet, özgürlük ve demokrasi

HDP Mersin İl Örgütü, Yenişehir Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki miting alanında Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevlerine destek amacıyla “Adalet, Özgürlük ve Demokrasi” mitingi düzenledi.

Çukurova bölgesinden katılımla yapılan mitinge başta Mersin olmak üzere, Adana, Osmaniye, Hatay illerinden katılımla yapıldı. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Mersin Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan, Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kenan Peköz, Diyarbakır Milletvekili Ömer Öcalan, Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDK Eşbaşkanı Gülistan Koçyiğit ve DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk katıldı.

Mitingine binlerce yurttaş etkinlik alanında “Leyla Güven Onurumuzdur” dedi.

HDP İl Eşbaşkanı Mustafa Işık “Leyla Güven’in talebi açıktır. Leyla Güven haklıdır, tecrit kalmalıdır. Tecrit ve savaş konsepti tüm halkı bir kafese mahkum etmemelidir. Bu savaş konsepti sadece Kürtleri değil bu ülkenin geleceğini tehdit ediyor. Leyla Güven’in yaşayacağı herhangi bir sağlık sorunun sorumlusu AKP iktidarıdır. Şuna da değinmemiz gerekir ki seçim bizim için sadece bir seçim değildir. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bizim için bir fırsattır ve bu fırsatı değerlendireceğiz” diye konuştu.

BEKA SORUNU YOK AKP-MHP SORUNU VAR

Daha sonra kürsüye çıkan DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, beka sorununun Türkiye için değil; AKP ve MHP için olduğuna dikkat çekti. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürt halkının iradesine tecrit uyguluyor. Hırsızlığı üzerinde çalışmalar yapıyor. İç ve dışta politikalarda sıkışanlar Kürtlere saldırıyorlar. Bu tecritte bunlardan biridir. Bugün binler bu faşistlere, zalimlere karşı her yerde karşı koymalıyız, diyeceğiz ‘Edi bese edi bese.’”

Daha sonra kürsüye çıkan HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit de, “Tecridi sürdürenler bilinsinler ki biz ne geçmişte diz çöktük ne de şimdi diz çökeceğiz” dedi.

HDP İSTANBUL’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK

HDP’nin tecrit karşıtı etkinlikleri kapsamında Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 11 Şubat’ta saat 11.00'de açlık grevinde bulunan tutuklulara destek vermek için Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyecek.

Yürüyüşten sonra 15 Şubat’ta ise HDK, DTK, HDP ve DBP Taksim Hill Otel’de ortak basın açıklaması yapacak.

İMRALI’DA AİLE GÖRÜŞLERİNE YENİ YASAK

Öte yandan ailelerin İmralı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım ile görüşüne yeni yasak getirildi.

Yasağa gerekçe ise İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulunca verilen 2 Ocak 2019 tarihli karar oldu. Verilen kararlar, Öcalan yönünden 31 Ocak 2019 tarihinde diğer tutuklular yönünden ise 1 Şubat 2019 tarihinde kesinleştiği ortaya çıktı. Kararlar ile ilgili avukatların dosyanın içeriğini inceleme ve dosyanın bir örneğinin taraflarına tebliğ edilmesi yönündeki talepleri de Bursa İnfaz Hakimliği tarafından reddedildi. (HABER MERKEZİ)