10 Şubat 2019 08:31

Ressam Birsen Salahi...

“Salahi’nin resimlerinden odak noktasında çoğunlukla arkaik dönem Anadolu tanrıçalarını anımsatan kadın figürlerinin kullanıldığı fresk tadı alırım."

Ressam Birsen Salahi...

Gülseren Südor ve Birsen Salahi

    • Paylaş

    Gülseren SÜDOR

    Kıbrıs’ın küçük bir köyünden Ankara Devlet Tiyatrolarının dekoratör ve kostümcülüğüne, aynı zamanda tanınmış bir ressamlığa uzanan başarının öyküsü; Ressam Birsen Salahi. 1965 yılında o zamanın seyahat şartlarına göre çok cesur bir davranışla Lefkoşa’dan zorlu bir yolculukla önce Ankara’ya, sonra otobüsle  İstanbul’a Akademi’de okumak ve ressam olmak için geldi. 

    Birsen Salahi ile yolumun kesişmesi her ikimizin aynı yıl akademinin resim bölümünü kazanması sonucunda oldu. Bu başarıya ulaşmamızda ailelerimizin desteği yanında en önemli etken ressam olma isteğimizi güdüleyen ve yeteneklerimizi keşfeden öğretmenlerimizdi. Dolayısıyla artık hayatta olmayan bu değerli kimliklere ve tüm öğretmenlerimize olan gönül borcumuzu hiçbir zaman unutmadık. 

    1965 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Resim Bölümü’nün (Şimdiki ismi, Mimar Sinan Üniversitesi) ilk senesinde Hocamız Adnan Çoker’in yönettiği galeri sınıfında, otuz bir kişiydik. Bizlere göre yaşça küçük gözüken, minyon, çok kırılgan görünümlü ama bir o kadar da nazik ve çekingen, birazda lisanındaki Kıbrıs aksanı nedeni ile bizlerle çok fazla arkadaşlık yapma isteği olmadığını düşündüğümüz Birsen Salahi’nin varlığını, biraz geç de olsa sonunda keşfettik. Daha sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesinde geçirdiğimiz diğer dört yıl boyunca çok güzel, arkadaşça anılar paylaştık. Tam elli dört senedir de paylaşmaya devam ediyoruz.

    ’60’lı yıllarda Kıbrıs’tan Türkiye’ye okumaya gelen çok sayıda Türk genci olurdu. Bunların neredeyse tamamı Kıbrıs’a geri döner veya diploma sonrasında İngiltere’ye yerleşirler, bizlerle bağlarını tümüyle koparırlardı. Üniversite eğitimimizin bitiminden sonra; Kıbrıslı Birsen Salahi; 1970 yılından bugüne kadar ne bizlerden ne de Türkiye’den ayrılabildi. Ama asla, adadaki ailesinden hiç kopmadan ve özlemle hatırlayıp resimlerine yansıttığı köyünün doğasını hiç unutmadan.

    Ülkemiz görsel sanatlarına, hem Ankara Devlet Tiyatrolarında 39 yıl tiyatro ve opera oyunlarının dekor ve kostüm realizatörü hem de yarım asırdır profesyonel ressam olarak büyük bir özveri ile çalıştı. 

    RESİMLERİNDEN FRESK TADI ALIRIM 

    Birsen Salahi’nin resimlerini irdelediğimizde, onun çok çalışarak kendine özgü bir sanat dili geliştirdiğini ve bu günlere getirdiğini hissederiz. Birsen Salahi’nin resimlerinden bir ressam olarak; odak noktasında çoğunlukla arkaik dönem Anadolu tanrıçalarını anımsatan kadın figürlerinin kullanıldığı fresk (duvar resmi) veya henüz kazı yapılarak asırlar öncesinde yapılmış ama toprak altında kalmış ve  sonunda gün yüzüne çıkartılmış henüz yüzeyi temizlenmemiş mozaik duvar panoları tadı alırım.  

    Çünkü o tuvalinin yüzeyini koyu renk yağlı boya katmanları ile kalın bir tabaka haline getirir. Aklında kurguladığı ve tuvaline yansıtmak istediği konularının nasıl olacağını yazıp, sonra küçük kağıtlara desenlerini çizip renkleri belirten notlar alır. Daha sonra desen olarak tuval üzerine geçirir. 

    Genelde konularını Orta Çağ İtalyan veya diğer Avrupa ülkeleri freskleri, uzak doğu estampları ve hatta Pompei Harabelerinde gördüğü taşlaşmış insan figürlerinden alır. Kendine has bir şekilde deforme ederek kullandığı nüleri veya figürleri, ağaçlar, çiçekler ve hayali mekan olgusu eşliğinde kurgular. 

    RESİMLERİ KIBRIS’I ANLATAN BİR BELGESEL GİBİDİR

    Aynı zamanda uzun yıllar opera ve tiyatroda çalışmanın etkisiyle resimlerinde sıkça Romeo ve Juliet isimli eserinde olduğu gibi teatral konuları, dönemin dekor-kostüm ve kişilerinin davranış biçimlerine uygun olarak kullanır. Kendi değişiyle beyaz rengi fazlaca kullanarak ışığın kaynağını belirsiz kılar. Vurucu ve yardımcı bir-iki renk eşliğinde kurgulanmış kompozisyonlar üretir. Bu yardımcı ve vurucu dediği renkleri ise; çocukluğunun geçtiği Kıbrıs’ın doğasından seçer. Renk ve dokuyu resimlerinde ön plana çıkartırken figür geleneğini de devam ettirir.

    Sergilenen çoğu resmine konu olan annesi; onun için zamanının yaşam ikonudur. Aynı zamanda üzüm salkımı, asma yaprağı, sarmal bir şekilde figürlerini saran sarmaşıklar ve bazı resimlerindeki bodur ağaçlar onun resimlerinin olmazsa olmazı ve görsel kan damarlarıdır. Birsen Salahi’nin annesinden esinlenerek yaptığı resimleri; onun doğup büyüdüğü Kıbrıs’taki köyünün doğası eşliğinde ’60’lı ve ’70’li yılları anlatan bir belgesel gibidir.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Çorum’da, Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi
    SONRAKİ HABER

    Soma’da yakınını kaybeden aileler: Adaleti göçük altından çıkaracağız
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    1640 santigratlık cehennem

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Malumun ilamı: VAR, krizi çözmedi; büyüttü

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yaşam kanalları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı
    Gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı

    Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik, Avukat Arzu Kayaoğlu ve 38 tutuklu yakını hakkında tutuklama talep edildi. Kuray, serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi
    İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi

    Ekrem İmamoğlu'nun akbil ve su indirimi vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, İBB Meclisi'nde kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da yakınını kaybeden aileler: Adaleti göçük altından çıkaracağız
    Soma’da yakınını kaybeden aileler: Adaleti göçük altından çıkaracağız

    Soma Katliamının 5. yıl dönümü dolayısıyla Soma başta olmak üzere pek çok yerde anmalar düzenlendi. Yakınlarını kaybeden aileler, adalet istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk
    Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk

    Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın, CHP ve İYİ Parti'nin seçimin tümünün iptal istemini reddetmesini "Farklı bir karar beklemiyorduk" diye yorumladı.

    Beytüşşebap'ta sözleşmesi yenilenmeyen bir kişi yaşamına son verdi
    Beytüşşebap'ta sözleşmesi yenilenmeyen bir kişi yaşamına son verdi

    HDP'li Nuran İmir, Beytüşşebap’ta 31 Mart seçimlerinde AKP adayının iş vaadiyle seçim çalışması yürüttüğü iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

    Suriye ordusu İdlib il sınırına yaklaştı
    Suriye ordusu İdlib il sınırına yaklaştı

    Suriye ordusuna bağlı güçler, cihatçıların elindeki son vilayet olan İdlib’in il sınırına bir kilometre mesafeye yaklaştı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusunu jet hızıyla reddetti
    YSK, İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusunu jet hızıyla reddetti

    YSK, İYİ Partinin Bursa Mustafakemalpaşa'da seçimlerin iptali için yaptığı başvurusunu jet hızıyla reddetti.

    Mansur Yavaş: Ben kendi yetkimi gasbettirmem size
    Mansur Yavaş: Ben kendi yetkimi gasbettirmem size

    Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’nin belediye şirketlerinin kontrolünün belediye meclisine verilmesi önerisini reddetti.

    Efsanevi Holywood yıldızı Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti
    Efsanevi Holywood yıldızı Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti
    YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

    YSK, CHP ve İYİ Partinin İstanbul seçiminin tümünün iptali istemini ve 24 Haziran seçimlerinin iptali istemini reddetti.

    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelere engel
    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelere engel

    Adana’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen annelerin eylemleri yine polislerce engellendi.

    TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin
    TZOB: İthalattan vazgeçilsin, çiftçinin maliyeti makul düzeye çekilsin

    TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yaparak üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"
    ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"

    ODTÜ'de Onur Yürüyüşüne saldırı sonrası boykot çağrısı yapan öğrenciler “Rektöre Veda Töreni” sloganıyla Rektörlük binası önünde toplandı.

    AP seçimlerinde dikkatler aşırı sağcı partilerin yükselişinde
    AP seçimlerinde dikkatler aşırı sağcı partilerin yükselişinde

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi sağ popülist, milliyetçi ve faşist parti ve hareketlerin ne kadar oy alacağı merak konusu.

    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin
    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin

    Ekoloji Birliği, Akkuyu Nükleer Santral inşaatının derhal durdurulması ve yapımından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?
    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?

    HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirerek "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli' demek çok mu zor?" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası

    301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'yla ilgili görülen dava, hükümetin ve yargının sermayenin yanında olduğunu gösterdi.

    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye
    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye

    Emek Partisi, Soma katliamının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Kapitalist düzen son bulmadıkça, işçi cinayetleri bitmeyecektir” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen anneler yine polis tarafından ablukaya alındı.

    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü
    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü

    Antalya’da yaşayana trans kadın Gökçe Saygı, bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek
    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek

    Hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören yasa taslağının bu yasama yılında gündeme gelmeyeceği belirtildi.

    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet
    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Reyhanlı Katliamının sanıklarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı
    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı

    Erdoğan’ın “manevi kızım” dediği Göknur Damat, İmamoğlu’ya destek verdiğini açıklamasının ardından bıçaklandı. İmamoğlu ziyarette bulundu. 

    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı
    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı

    Eski HDP Milletvekili Osman Baydemir hakkında Vicdan ve Adalet Nöbetinde yaptığı konuşma nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi
    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi

    Grev hakkını kısıtlamaya çalışan İsveç Hükümeti, Stockholm’de hafta sonu düzenlenen eylemlerle protesto edildi.