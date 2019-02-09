Salteks'te sendika üyesi 20 işçi hainlikle suçlanarak işten atıldı

TEKSİF sendikasının örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Çatalca’daki Salteks Tekstil A.Ş’de sendika üyesi 20 işçi işten atıldı. İDAŞ'ın da yüzde 50 hissedarı olduğu firma önünde TEKSİF Sendikası çağrısıyla yapılan eylemde atılan işçilerin geri alınması ve sendikanın tanınması istendi. Eyleme Türk-İş'e bağlı DERİTEKS, Türk Metal, Yol-İş, Tez-Koop-İş, Türk Harb-İş üye ve yöneticileri de katılarak destek verdi. Eylemde "Salteks işçisi direnişin simgesi", "Salteks'e sendika girecek başka yolu yok", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya tek birimiz" sloganları atıldı.

Eylemde konuşan Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, "İşçi arkadaşlarımıza yaptığınız bu muamele doğru bir muamele degil. Bu insanları korkurtmaya çalışırsanız korku hiçbir zaman galip gelmeyecektir. İçerideki arkadaşlarımız da bu limana gelecektir. Bu ülkenin anayasasında örgütlenme bir haktır. İşverenlerin fabrika kurması haksa çalışanların da sendika hakkıdır. Sendikalar bu ülkenin birliğinden bütünlüğünden yanayken siz, çalışanlara sendikal tercihinden dolayı vatan haini deme hakkını kendinizde göremezsiniz" dedi.

ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER RAHATSIZ EDİYOR

Fotoğraf: Evrensel

31 Mart'ta yerel seçimleri işaret eden Uyar, "Çalışanların örgütlenmesi önündeki engelleri kaldırmamanız gerçekten rahatsız ediyor. Örgütlenmenin önündeki engellerin bir an evvel kaldırılması gerekiyor. Hedeflediğiniz Türkiye 10. büyük ekonomi. İşçiler ülkeye katma değer yataratırken ölen terleyen işçiler neden küçülüyor, eziliyor?" dedi.

İŞÇİLER SUÇLANIYOR

Fotoğraf: Evrensel

TEKSİF Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, Salteks'te çalışan sendikalı işçilerin mobbinge maruz kaldığını ve sendikadan istifa ettirilmek istendiğini söyledi. Çelik, "Sırf sendikaya üye olduğu için 20 işçi işten çıkarıldı. İşveren anayasayı çiğnedi. Salteks yönetimini düşmanca tavrı bir an önce son vermeye çağırıyorum. Sendika üyesi olan çalışanları hainlikle suçlamaya son verin. En büyük hainlik kanunun verdiği hakları engellemektir" dedi.

FABRİKADAKİ İŞÇİLER İLE AÇIKLAMA YAPAN İŞÇİLER ARASINDA TIR ÇEKİLDİ

İşçilerin basın açıklaması sırasında fabrikadaki işçilere seslenmek isteyen kitlenin önüne önce TIR çekildi. İşçilerin tepki göstermesi sonrasında TIR geri çekilmesi ancak yol boyunca TIR'ların gidip gelmeye başlaması dikkat çekti. (İstanbul/EVRENSEL)