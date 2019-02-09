Diyalizde hemşire şart

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireler Derneği özel bir alan diyaliz hemşireliğinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirterek toplum sağlığının tehlikeye atıldığına dikkat çekti.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireler Derneği tarafından yapılan açıklamada, diyaliz hemşireliğinin özelleşmiş bir alan olduğu vurgulandı ve diyalizde hemşirenin şart olduğu belirtildi. Açıklamada hemşirelerin diyaliz gibi bazı çalışma alanlarından uzaklaştırılarak, tekniker düzeyindeki diğer sağlık çalışanlarının bu alanlara yerleştirilmesine ilişkin yönetmelik çalışmasına tepki gösterildi.

Dernek açıklamada Diyaliz hemşireliğinin görevlerine dikkat çekti: “Gelişmiş ülkelerde, diyaliz teknikerlerin eğitim ve görevleri incelendiğinde; bu sağlık çalışanlarının “diyaliz teknikerliği” unvanını, lise sonrası ön lisans ya da sertifika eğitimi sonrasında kazandıkları, diyaliz makinesinin hazırlanması ve güvenli kullanımından, hasta sıvılarının uzaklaştırılmasından, araç gereçlerin hazırlanması ve sterilizasyonundan sorumlu oldukları, hekim ve hemşire ile birlikte çalıştıkları görülmektedir”

"TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE ATACAKTIR"

Diyaliz hastalarının bakımın en iyi şekilde verilmesi gereken kritik hastalar olduğu ifade edilen açıklamada “Diyaliz hemşireliği hem yurt içi hem de yurt dışında, temel lisans eğitimi üzerine gerçekleştirilen eğitim sonrası hak edilen sertifika yolu ile belgelendirilen özel bir alandır. Taktir edersiniz ki, sağlık çalışanlarının yetkin olmadıkları ve diğer sağlık mesleklerinin görev alanlarına giren alanlarda görevlendirilmeleri, toplum sağlığını riske atacak, alanda ciddi karışıklığa yol açacak ve çalışma barışını bozacaktır” denildi.

Diyaliz teknikerlerinin istihdam yolu açılmaya çalışırken, diyaliz hemşireliğinin yolunun kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Dünya genelinde olduğu gibi hemşirelerin diyaliz alanında tam yetki ile çalışmasını, diğer sağlık çalışanlarının ise hemşireliğin görev yetki ve sorumluluk alanlarına girmemesini talep ediyoruz. Her sağlık disiplini önemlidir ve toplumun sağlığını yükseltmek için bir arada çalışmalıdır. Bir sağlık meslek grubunun istihdamında, mezun sayısının değil, mesleğin uluslararası kabul gören gerçek görev tanımlarının referans alınması gerekmektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)