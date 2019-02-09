SP'den kaldırılan Sülün Osman’ın yerine 'penguen' reklamı

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13. Aykut Kence Evrim Konferansı, binlerce genci evrimle buluşturuyor

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından düzenlenen ve ilk kez ODTÜ dışında bir salonda gerçekleşen 13. Aykut Kence Evrim Konferansı başladı.