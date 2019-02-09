SP'den kaldırılan Sülün Osman’ın yerine 'penguen' reklamı
Saadet Partisi'nin kaldırılan “Sülün Osman” reklam filmi yerine hazırladığı “Penguenli” yeni reklam filmi sinema salonlarında yayımlanıyor.
Ekran görüntüsü Youtube'daki "Saadet Partisi'nden 'Penguen'li reklam filmi" başlıklı videodan alınmıştır.
Saadet Partisi, kaldırılan “Sülün Osman” reklam filmi yerine “Penguenli” yeni reklam filmi yayımladı.
Sinema salonlarında yayımlanan reklam filminde Gezi direnişi döneminde medya sansürüyle gündeme gelen penguenler yer alıyor. Filmde ayrıca “Gemide” filminin ünlü "N'abıcaz be Kamil" repliğine ve “Organize İşler” filmindeki “Bye bye hapiness” sahnesine gönderme yapılıyor. (AA)
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