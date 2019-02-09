09 Şubat 2019 07:39

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, geçiş hükümeti denemesini redetti

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, muhalefetin sunduğu geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğuna dair açıklama yayınladı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, geçiş hükümeti denemesini redetti

Venezuela'da darbe girişimine karşı çıkanların eylemlerinden

Fotoğraf: Marcelo Perez Del Carpio/AA

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    Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğunu açıkladı.

    TSJ'den, hali hazırda yetkisi bulunmayan muhalif Ulusal Meclis'te ele alınan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bu unvanının her 30 günde yenilenmesini de içeren düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ulusal Meclis'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının Venezuela anayasası ile çeliştiğine yer verilen açıklamada tasarının yok hükmünde olduğu belirtildi.

    Açıklamada, TSJ'nin konuyla ilgilenen Anayasa Mahkemesi Başkanı Juan Jose Mendoza'nın, kendini geçici devlet başkanı ilan ederek "güç gaspettiği, darbeye teşebbüs ettiği ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediği" gerekçesi ile Guaido'yu Başsavcılığa ihbar ettiği bilgisi de paylaşıldı.

    Guiado'yu geçici devlet başkanı olarak atayan ve hali hazırda yetkisi bulunmayan Ulusal Meclis, bu kararın anayasaya uygun olarak alındığını savunmasına rağmen, halen atıfta bulundukları yasanın gereği olan ülkeyi 30 günde seçime götürme şartını yerine getiremedi. Ulusal Meclis bu duruma rağmen, son tartışmalara neden olan tasarı ile Guaido'nun ilan etmesi gereken seçimleri 12 aya kadar uzatmayı planlıyor. (AA)

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