Guaido, "yabancı askeri müdahale" sorusuna olumsuz cevap vermedi

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımayan ABD ve bölgedeki bazı ülkelerin "insani yardım" adıyla başlattıkları ve askeri müdahale ihtimaline evrilen tartışmalar sürüyor. Guiado, konuyla ilgili AFP'ye verdiği ve ülke basınında yer bulan röportajda Venezuela muhalefetinin "ülkedeki insani acil durumu durdurmak için mümkün olan her şeyi" yapacağını vurguladı. Guaido, birçok batı ülkesi tarafından tanınan geçici devlet başkanlığı sıfatı ile ABD ya da başka bir gücün varlığına yeşil ışık yakıp yakmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi: Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. (AA)