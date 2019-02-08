Ölüm tehditleri alan genç kadın sesini duyurmaya çalışıyor

Bengi Ekin Sarı adlı genç bir kadın Twitter hesabından yardım çağrısı yaptı. Kendisini yaklaşık 1 yıldır taciz eden erkek tarafından tehdit mesajları aldığını belirten kadın, "Günlerdir aileme ve bana atılan mesajlarla tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok, sesimi duyun" dedi.

E.Ö. adlı erkeğin sosyal medya ve telefondan kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını kendi hesabından paylaşan Sarı, ilk paylaşımında şunları söyledi: Bir yıldır süren ölümle tehdit - cinsel taciz davam var. Dosya üzerine dosya açılıyor ancak hiçbir ilerleme yok. Günlerdir aileme ve bana atılan mesajlarla tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok, sesimi duyun.

Bir yıldır süren ölümle tehdit - cinsel taciz davam var. Dosya üzerine dosya açılıyor ancak hiçbir ilerleme yok. Günlerdir aileme ve bana atılan mesajlarla tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok, sesimi duyun. @KadinCinayeti @FemicideMap @kadincinayetler pic.twitter.com/OTtbidA0Wv — Bengi Ekin Sarı (@Bengiekinsari) 8 Şubat 2019

Sarı, E.Ö.'nün yazdığı mesajların ekran görüntüsünü paylaşırken, "Bir yıldır bu tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Hukuki süreç yavaş, koruma kararları etkisiz. Bütün bu mesajları dava dosyasına iliştirdik. Mart ayında biri Bakırköy Adliyesi biri Küçükçekmece Adliyesi olmak üzere iki ayrı duruşma var. Sadece dosya üzerine dosya açılıyor, başka hiçbir şeyin olduğu yok." bilgilerini verdi.

TEHDİT ETMEYİ SÜRDÜRDÜ

E.Ö. adlı erkek, Sarı'nın Twitter paylaşımlarına da tehdit içerikli cevaplar yazmayı sürdürdü. Bunun üzerine Sarı, son olarak "Korkmuyorum" yazdı. Sarı'ya binlerce destek tweeti geldi.

DALGA GEÇMEK İSTEMİŞ!

E.Ö. ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben bu mesajları dalga geçme amacıyla attım" dedi.

Ben bu mesajları dalga geçme amacıyla attım. https://t.co/bVdSBgGVlF — Emir Öztürk (@nediyonsenmare) 8 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)