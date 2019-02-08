08 Şubat 2019 22:59

Kayserispor, Fenerbahçe karşısında tek golle 3 puana uzandı: 1-0

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 1-0 yenildi. Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Kayserispor 25 puana yükseldi.

Kayserispor, Fenerbahçe karşısında tek golle 3 puana uzandı: 1-0

Fotoğraf: AA

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    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 1-0 yenildi.

    37. dakikada sarı kart gören Mauricio Isla, Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de 45+2'de Roberto Soldado, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kayserispor'un 62. dakikada Umut Bulut'la attığı gol, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Kalan dakikalarda 10 kişi oynayan Fenerbahçe, kalesindeki golü 87. dakikada gördü. Artem Kravets'in kafa golü skoru tayin etti.

    Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Kayserispor 25 puana yükseldi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını Atiker Konyaspor ile oynayacak.

    Maçın bitiminin ardından tünelde hakem Alper Ulusoy'a itirazlarda bulunan Tolgay Arslan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. (HABER MERKEZİ)

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