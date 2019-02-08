Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ: 1 kayıp, 11 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun kar yağışının yol açtığı çığ felaketlerinde ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise henüz bulunamadı.

Emniyet yetkilisi S.P. Pani, Banihal bölgesinde gece düşen çığda bir itfaiye istasyonunda 7'si polis, 2'si itfaiye eri, 2'si mahkum 11 kişinin çığ altında kaldığını belirtti. Kurtarma ekiplerinin 3 polis memuru, 2 itfaiyeci ve 2 mahkumun cesedine ulaştığı, 3 polisin kurtarıldığı, 1 kişinin bulunamadığı ifade edildi.

Kokernag bölgesinde de evlerine çığ düşmesi sonucu bir çiftin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yetkililer, Ramban yakınlarında ana yolda meydana gelen toprak kaymasında da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.

Cammu Keşmir bölgesinde geçen ay meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)