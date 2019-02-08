08 Şubat 2019 19:46

İnce: CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı

CHP Genel Merkezi'nin birçok yanlış yaptığını söyleyen Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı" dedi.

İnce: CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı

Fotoğraf: DHA

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    Yalova'da Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren İnce, "Seçim ortamında ne konuşulur? Geçim konuşulur, geçim. Tenceredeki et konuşulur. Evin içindeki dert konuşulur. Bunun konuşulmasını istemiyor. Aman seçim atmosferine Türkiye'yi sokmayalım ki, seçim konuşulmasın, geçim konuşulmasın, soğan, sivribiber konuşulmasın istiyor." diye konuştu.

    DHA'da yer alan habere göre, CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, burada konuşma yaptı. CHP Genel Merkezi'nin birçok yanlış yaptığını söyleyen İnce, "Bakın önce şuradan başlayalım; beni aday yapmadılar başka partiye giderim, yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz, küsmeyeceksiniz, yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen Cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya karışırsan yanlış yaparsın. 'Bunları yapmayın' diyorum ama aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece- gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum. 31 Mart akşamına kadar hangi arkadaşım davet ederse gücümün yettiğince, günde 4 saat uyku bir insana yeter zaten. Dün gece saat 01.00'de geldik Manisa'dan. Yarın Ankara'nın ilçelerindeyiz, Kalecik, Elmadağ'dayız. Yarın oralardayız. Devam edeceğiz" diye konuştu.

    "BU SEÇİM, SAKLI SEÇİM"

    İnce, 31 Mart seçimlerinin diğer seçimlerden farkı olduğunu söyledi. İnce, "Bu seçimin diğer seçimlerden farkı var. Bu seçim saklı seçim. Müzik, afiş, bayrak yok. Neymiş, ne diyor Erdoğan? Çevre diyor, çevreci bir kampanya. Halbuki alakası yok. Derdi şu; Müzik, afiş, bayrak olursa yer gök donatılırsa 'a secim ortamı var' diyecek insanlar. Seçim ortamında ne konuşulur? Geçim konuşulur, geçim. Tenceredeki et konuşulur. Evin içindeki dert konuşulur. Bunun konuşulmasını istemiyor. Aman seçim atmosferine Türkiye'yi sokmayalım ki, seçim konuşulmasın, geçim konuşulmasın, soğan, sivribiber konuşulmasın istiyor. Bu seçimin sloganı olsaydı hep söylüyorum; 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, nasıl oy vereceksin seni soyana' derdim. Herhalde bu olurdu" dedi.

    KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR ELEŞTİRİSİ

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da eleştiren Muharrem İnce, "Maliye Bakanı çıkıyor, '11 bin dolar' diyor 'kişi başına gelirimiz.' 4 kişilik bir aile yapar 44 bin dolar. 44 bin doları 5,5'la çarp; 240 bin lira. 12 aya böl; ayda 20 bin lira. Demek ki 4 kişilik bir ailenin aylık 20 bin lira geliri varmış, hepimizin. İçinizde var mı böyle birisi? Bir tane milletvekili var burada. Bir tek o. Başka yok" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Muharrem İnce, CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan adayı Nedim Güler'e başarılar diledi. İnce, Güler ile birlikte seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesini kesti. (HABER MERKEZİ)

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