Silivri'de tekstil fabrikasında yangın

Silivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor.

Silivri'nin Alipaşa Mahallesi'nde tekstil üretimi yapılan fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (AA)