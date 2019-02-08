ODTÜ rektöründen itiraf: Erdoğan için etkinliklere yer verilmemiş

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi açılış töreni nedeniyle yaşananlar hakkında öğrenci, mezun ve personele açıklama gönderdi. Açıklamada, evrim konferansı dahil birçok etkinliğe Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KKM) yer verilmemesinin sebebinin yapılandırma ve tadilat değil, Erdoğan'ın katılacağı açılış olduğu ortaya çıktı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KKM) yapılacak ve aralarında 13. Aykut Kence Evrim Konferansının da olduğu birçok etkinliğe yeniden yapılandırma ve tadilat gerekçesiyle yer verilmemişti. Ancak ODTÜ Rektör Verşan Kök'ün bugün öğrenci, mezun ve personele gönderdiği açıklamada asıl sebep ortaya çıktı. Konferansa yer verilmemesi ve Erdoğan'ın ziyareti yüzünden kampüste tepki çeken hazırlıklara ilişkin açıklama yapan Kök, “6 Şubat 2019 Çarşamba günü Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Açılış Töreni nedeniyle 25 Ocak tarihinden itibaren KKM’de önceden planlanmış bazı etkinliklerin başka mekânlara taşınması gerekmiştir. KKM’de belli ön hazırlıklarının yapılması gereken törenin günü ve saati için Üniversitemize birden fazla seçenek ve geniş bir zaman aralığı verilmiş, kesin tarih ise 31 Ocak Perşembe günü bildirilmiştir” dedi. Oysa öğrencilere konuyla ilgili yapılan açıklamada açılıştan bahsedilmemiş, yalnızca tadilat gerekçe gösterilmişti.

'EVRİM KONFERANSI KISITLANMADI'

Bu nedenle Teknokent toplantısı (3 günlük), Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün 1200 kişi katılımlı toplantısı (5 günlük) ve Uluslararası Değişim Öğrencileri Oryantasyon programı (5 günlük) için Üniversitemizde başka salon ve amfiler tahsis edildiği belirten Kök, ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından düzenlenen 13. Aykut Kence Evrim Konferansı için de birden çok yer önerip tahsis ettiklerini hiçbir bilimsel etkinliğin kısıtlanması veya iptal edilmesinin söz konusu olmadığını savundu. Ayrıca Kök 11. ve 12. Aykut Kence Evrim Konferanslarının da yapılmasıyla övündü. Ancak ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu'nun bu yıl konferansını, okulda başka kullanabilecekleri büyüklükte bir salon verilmediği için bir otelde yapma kararı aldı.

'CUMHURBAŞKANI İÇİN RUTİN ÖNLEMLER' SAVUNMASI

Açılış töreni ile ilgili olarak uygulanan güvenlik önlemlerinin Cumhurbaşkanı’nın tüm ziyaretlerinde uygulanan, üniversitenin tasarrufunda olmayan, en üst derece rutin devlet protokolü koruma önlemleri olduğunu belirten Kök, koruma önlemleri kapsamında törenin gerçekleşeceği alandaki ve çevresindeki Akademik Kulüp, Sosyal Bina, Stadyum, Rektörlük makam girişi ve makam odası gibi tüm yerlerin giriş çıkışa kapatıldığını ve kafeterya gibi hizmetlerin ise erken sonlandırıldığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)