Öykü Günleri 17. kez ‘merhaba’ diyecek

Konak Belediyesinin bu yıl 17’incisini düzenleyeceği Öykü Günleri 15 Şubat’ta başlıyor. Öykü Günleri’nin bu yıl ki teması ‘Edebiyatın Gelecek Zamanı’ olarak belirlenirken, etkinliğin Onur Konuğu ise Yazar Demir Özlü olacak. Öykü Günleri kapsamında düzenlenecek panel ve söyleşilere Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Bu yıl Özcan Karabulut’un kaleme aldığı 2019 yılı Dünya Öykü Günü Bildirisi ile açılacak etkinliğin ilk gününde ‘Dünden Yarına Uzanan Orhan Duru Öyküsü’ konu başlığı altında yazarların katılımıyla ilk oturum gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da başlayacak söyleşinin ardından saat 15.30’da Öykü Günleri’nin bu yıl ki Onur Konuğu Demir Özlü adına ‘Kendinden Sonraya Soluk Alan Kelimelerin Yazarı, Demir Özlü’ söyleşisi yapılacak. Ardından ‘Dostların Söylemiyle Demir Özlü’ oturumu ve son olarak ‘Onur Konuğu Demir Özlü’nün Seslenişi’ ile ilk gün etkinlikleri sona erecek.

HAYAT ÖYKÜLERDEN OLUŞUR

Öykü Günleri’nin ikinci günü ise saat 12.00’de ‘Öyle Bir Zaman Geçer ki…’ konu başlığı altında ‘Dünden Bugüne İzmir Öyküleri’ görsel sunumuyla başlayacak. Gün boyu yapılacak dört oturumda; ‘Modern Yaşamın Sınırında Bir Figür: Flaneur’, ‘Edebiyatın Düş Ülkesi: Ütopya-Distopya’, ‘Öykünün Şimdiki Zamanı’ ve ‘Son Okur Nasıl Olur’ konu başlıkları ele alınacak. Çok sayıda öykücüyü edebiyatseverlerle buluşturacak olan Öykü Günleri 16 Şubat saat 17.00’de sona erecek.

‘ÖYKÜLERE SARILARAK, UMUTLARIMIZI YAŞATACAĞIZ’

Katılımların ücretsiz olduğu Öykü Günleri’ne tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Öykü Günleri 17 yıldır bize bir soluk, nefes olma alanı oluyor. Edebiyatın iyileştirici gücüyle bize yeni pencereler açıyor. Çünkü hayat öykülerden oluşur ve öykülerin içinde de hayat var. 16 yıldır olduğu gibi bu yıl da öykülere sarılarak, umutlarımızı yaşatacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)