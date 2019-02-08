CHP’li Ali Şeker: Dava konusu olan kanser raporu halka açıklansın

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Şeker, Gıda Mühendisi Bülent Şık’ın yargılanmasına sebep olan kanser raporunun halktan gizlenmek istenmesine tepki göstererek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Sağlık Bakanlığının açıklamadığı araştırmanın ortaya çıkardığı bulgulara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme görevini Bülent Şık’ın yerine getirdiğini vurgulayan Şeker şunları söyledi; “İlki 15 Nisan 2018’de olmak üzere ilgili araştırma bulgularını Cumhuriyet gazetesinde yazı dizisi olarak yayınladı. Çarpıcı verilerin yer aldığı yazı dizisinin ardından Bülent Şık hakkında Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen ve Türkiye’de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları ‘kamuoyuyla paylaştığı’ yani kamuoyunu halk sağlığı konusunda aydınlattığı gerekçesiyle dava açıldı.”

TÜRKİYE’DE HER 5 ÖLÜMDEN 1’İ KANSERDEN

Bülent Şık’a yönelik açılan davanın yargılama süreci devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili araştırmaya yönelik herhangi bir açıklamada bulunulmamasına dikkati çeken CHP’li Şeker, “Oysa ilgili araştırma kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’da yapılmış geniş çaplı bir araştırma. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de her 5 ölümden 1'inin kanser sebebiyle olduğu düşünüldüğünde, araştırma verilerinin kamuoyuyla paylaşılarak veriler üzerinde farkındalık yaratacak çalışmalara olanak sağlanmasının önemi kabul edilecektir” dedi.

‘GERÇEKLERİ HALKA AÇIKLAMAK DEĞİL GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK SUÇTUR!’

Vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ellerinden alındığına dikkati çeken CHP’li Şeker “Gerçekleri halka açıklamak değil gerçeklerin üstünü örtüp yurttaşların, çocukların zehirlenmesine seyirci kalmak suçtur. Proje sonucunda elde edilen bilimsel veriler bir an evvel kamuoyu ile paylaşılmalı. Projede yer alan uzmanların uyarılarına kulak verilerek çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi sağlanmalı iken AKP tam aksi bir uygulama ile kamuoyunu karanlıkta bırakan bir tutum sergileyerek bu vehameti örtbas edebileceğini düşünüyor” diye konuştu.

ŞEKER’İN ÖNERGESİNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR