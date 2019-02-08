Ankaralı kadınlar yetkililere çağrı: Gelin Leyla Güven'i yaşatalım

Ankaralı Kadınlar, açlık grevinin 93. gününde olan Leyle Güven'in için yetkililere ve topluma çağrı yaparak, “Gelin, Leyla Güven'i yaşatalım” dedi. Hotel Midi’de yapılan basın toplantısında kadınlar adına konuşan HDP Ankara İl Eş Başkanı Nur Aytemur, yaşamın temel bir hak olduğunu ve Leyla güven için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte yetkilileri kendi yasalarına uymaya çağıran Aytemur, “Leyla Güven'in talebi yasaldır, hukukidir, insanidir”dedi. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ve Halkevleri Kadın Sekreteri Nebiye Merttürk'ün de katıldığı açıklamada farklı alanlardan birçok kadın yer aldı.

YASAL HUKUKİ VE İNSANİ BİR TALEP

Leyla Güven'in evinde açlık grevine devam ettiğini ifade ederek, “Leyla'nın bu eylemine Türkiye hapishanelerindeki 291 siyasi mahpus da ses verdi. Leyla Güven'in talebi yasaldır, hukukidir, insanidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve devletin altında imzası bulunan uluslararası hukukun da gereğidir. Leyla Güven her mahpusun hukuki hakkı olan 'ailesiyle ve avukatlarıyla görüşme hakkı'nın sağlanması talebiyle açlık grevine başlamıştır”diye konuştu.

YAŞATMAK BİR TOPLUM SORUMLULUĞU

Tecridin aynı zamanda barış ihtimalini de kuşattığını söyleyen Aytemur, “Leyla Güven barış, adalet ve demokrasi mücadelesinden tanıdığımız kız kardeşimiz, kadın siyasetçi ve bir anne. Açlık grevinin 93'ncü gününde be kritik eşik çoktan aşıldı. Derhal harekete geçilmelidir. Geç olmadan, geç kalınmadan tamamen hukuki olan talebi karşılanmalıdır. Başta Adalet Bakanı olmak üzere yetkilileri kendi yasalarına uymaya çağırıyoruz”dedi.

Aytemur,yaşam hakkının temel bir hak olduğunu söyleyerek, yaşatmanın bütün bir toplum için sorumluluk olduğunu belirtti.

AÇLIK GREVİNİN KOŞULLARINI İKTİDARIN ANLAYIŞIYI YARATTI

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Leyla Güven'in açlık grevine girmesini sağlayan koşulların siyasi iktidarın demokrasi ve hukuk anlayışı olduğunu söyledi. Doğan, Leyla Güven'in yaşatılması için iktidarın gerekli adımı atması gerektiğini belirtti.

Halkevleri Kadın Sekreteri Nebiye Merttürk, kadınların sesine ses vermek için açıklamada bulunduklarını ifade ederek, “Leyla Güven yaşasın diyoruz ve ne erkek şiddetiyle ne de devlet şiddetiyle bir kişi daha eksilmek istemiyoruz” dedi.