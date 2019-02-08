Atilla Taş tahliye oldu

“FETÖ medya yapılanması” iddiasıyla açılan dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan ve tahliye edildikten sonra cezası onanınca yeniden tutuklanan Atilla Taş, bugün tahliye oldu.

Denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye olan Taş, son olarak Kandıra Açık Cezaevine sevk edilmişti. Taş, 9 Kasım’dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Taş’ın Hukuk Danışmanı, Prof Dr. Yaman Akdeniz, “Silivri’den yapamadık ama Kocaeli İnfaz Hakimliği’ne yaptığımız itiraz kabul edilerek Atilla Taş denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi” diye yazdı.

ATİLLA TAŞ biraz önce tahliye oldu. Çıkartamazsınız dediler, çıkarttık! Herkese çok selamı var. pic.twitter.com/pRW7NM4djT — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 8 Şubat 2019

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 30 Ağustos 2016’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında aralarında gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş ve 27’si tutuklanmıştı.

“FETÖ medya yapılanması” şeklinde adlandırılan davada “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılanan 29 kişinden 21’i için tahliye kararı verilmiş ancak gazeteciler tahliye edilmeden yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Yeni açılan davada 23 gazeteci çeşitli cezalar almıştı. Atilla Taş da bu dava kapsamında 3 yıl 1 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Atilla Taş, aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası 24 Ekim’de istinaf mahkemesince onaylanınca 3 Eylül 2016’da tutuklanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)