EMEP: Ölümlerin sorumlusu rant belediyeciliği anlayışıdır

Kartal’da 7 katlı, 14 daireli bir binada meydana gelen çökmede 14 kişinin hayatını kaybettiği, binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğunun ortaya çıktığını hatırlatan Barbaros; “Deprem olmadan gerçekleşen bu çökme ve yıkım, olası bir İstanbul depreminde halkı nasıl bir felaketin beklediğinin işareti oldu. İmar affı kapsamında ‘yapı kayıt’ başvurusunun da yapıldığı bina, Türkiye’deki kentleşmenin ve ruhsat dağıtımının gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi” dedi.

'TÜRKİYE’DEKİ YAPI STOKUNUN YÜZDE 60’I KAÇAK'

Türkiye’de 10 milyonun üzerinde kaçak yapının olduğunu belirten Barbaros şunları söyledi; “Türkiye’deki yapı stokunun yüzde 60’ı kaçak. AKP iktidarları tarafından sıklıkla çıkartılan imar afları, bu kaçak yapılaşmaları cesaretlendirmekte, hatta ödüllendirmektedir. Hükümet 2018’de sona erecek imar affı başvurularını 2019’un 6. ayına kadar uzattı. Bu süre içinde mevcut kaçak binalara yeni katlar eklendi. Yeni kaçak yapılaşmalar için zaman tanındı.

'DAHA ÇOK KÂR ELDE ETMEK İÇİN UCUZ/KÖTÜ MALZEME KULLANILIYOR'

TOKİ, müteahhitler ve çokça reklamı yapılan inşaat şirketlerinin temel amacı kâr olduğu için, insan sağlığı ve doğa ikinci planda kalıyor. İnşaatın yapıldığı bölgenin jeolojik yapısına önem verilmediği gibi daha çok kâr elde etmek için ucuz/kötü malzeme kullanılıyor, gerekli mühendislik önlemleri alınmıyor. Binaların çökmesinden çok önce, henüz yapım aşamasında yaşanan iş cinayetlerinde görüldüğü gibi kâr için yapılaşma can alıyor, katliamlara davetiye çıkartılıyor. Halkın çıkarlarına göre değil müteahhitlerin, şirketlerin, para babalarının çıkarlarını esas alan düzen partilerinin belediyeciliğinin halka sunduğu yaşam işte budur.”

'BU BİNANIN KAÇAK BİR BİÇİMDE KALMASINA GÖZ YUMAN CHP’Lİ KARTAL BELEDİYESİ DE SORUMLUDUR'

Kentlerin insanların güvenli ve ücretsiz barınma ihtiyacını karşılayacak bir biçimde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Barbaros; “Mühendislik örgütlerinin çökmeler konusundaki uyarıları dikkate alınmalı ve güvensiz binalar güçlendirilmeli ya da gerekenler yıkılmalıdır. Ancak burada yaşayan emekçiler hiçbir biçimde mağdur edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Kartal’da 14 emekçinin yaşamını yitirdiği facianın sorumlusunun, yıllardır İstanbul'u yöneten, imar aflarıyla kaçak ve güvensiz yapıları teşvik eden AKP’nin rant ve tüccar belediyeciliği olduğunu ifade eden Barbaros “Yine yerelde oy hesabıyla, kaçak binalar konusunda gerekli önlemleri almayan, yıllarca bu binanın kaçak bir biçimde kalmasına göz yuman CHP’li Kartal Belediyesi de sorumludur. Sorumlular yargılansın! Rantçı belediyecilik değil halkçı belediyecilik istiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Kartal’da yıkılan bina ve imar barışı