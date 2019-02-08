Satış rekoru kıran Volvo işçilerin primlerini iptal etti

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç otomotiv tekeli Volvo yöneticileri, Stockholm’de düzenledikleri bir basın toplantısında 2018 yılı raporunu kamuoyuna açıkladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl 642 bin otomobil satarak rekor kırdı. Şirketin cirosu yüzde 21 oranında artarak 252,7 milyar krona yükseldi. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen şirket yöneticileri, kar oranının yüzde 5,6’ya gerilediği için işçilere prim ödemeyeceklerini duyurdu.

Son iki yıl içinde yılda 17 bin 500’er kron prim alan işçilere bu yıl ödeme yapılmayacağı haberi Volvo işçilerinin tepkisini çekti. İsveç’in en yüksek tirajlı gazetesi Aftonbladet’a konuşan Dennis adındaki işçi, “İşçiler biraz şok oldu. Prim alamayacağımı söylediğimde şaka yaptığımı sandılar” dedi.

BİR YIL BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTIK

Bir başka işçi de, “2018 yılında çok otomobil yaptık. Bir yıl boyunca haftanın 7 gününden 6’sında çalıştık. Primlerimizi keserek bize teşekkür ediyorlar. Volvo’nun üst düzey yöneticileri gerçek iğrenç haydutlar” dedi.

Bir diğer işçi de, “Biz çalışanlar sağlığımızı ve serbest zamanlarımızı şirketin hedefine ulaşması için feda ettik. Fabrikadaki çok sayıda kişi hayal kırıklığına uğradı” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN UMURUNDA DEĞİL

Volvo Cars’ın Genel Müdürü Hakan Samuelsson, Torslanda fabrikasındaki isyan atmosferinin kendisini kaygılandırmadığını ve işçilerin bu yıl da enerjik bir biçimde çalışacaklarına inandığını söyledi.

Torslanda fabrikasındaki işçilerin üyesi oldukları IF Metall sendikası işçilere prim ödenmemesine tepkili. Sendikanın işyeri temsilcisi Lars Henriksson, “Bu yüzümüze karşı atılmış aşağılayıcı bir kahkahadır. Biz onların sistemlerinin bizimkiden farklı olduğunu biliyoruz. Onlar başka bir gezegende yaşadıkları için olanları anlamıyorlar. Onlar belki bir kaç bin kronun önemli olmadığını düşünüyor. Ama bu işçiler için büyük bir para” dedi.