Diyarbakır Barosu: Faillerin yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz

İnanç YILDIZ

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sonrası çıkan çatışmada hayatını kaybetmiş ve aradan geçen bunca zamana rağmen failleri bulunmamıştı. Baro cinayetin incelenmesi için başvurduğu İngiltere’nin Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü (Forensic Architecture) hazırladığı rapor açıklandı. Üç boyutlu canlandırılmanın yapıldığı rapora göre; Elçi’nin ölüm aralığının 7 saniyeye kadar düşürüldüğünü ve engelsiz atış alanı içinde bir polis memurun 4 atışının olduğu belirtilerek, muhtemelen 3 polisin şüpheli olduğu açıklandı. Hazırlanan rapora dair baro açıklama yaptı.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, soruşturmada bu güne kadar hiçbir ilerlemenin kaydedilmemesi üzerine böyle bir yönteme başvurduklarını ve hazırladıklarını raporun tamamen bilimsel bir çalışma sonucu oluşturduklarını belirtti. Hazırlanan rapor doğrultusunda muhtemel şüphelilerin yargılanması talebinde bulunacaklarını söyleyen Aydın, “Rapor aşağı yukarı muhtemel şüphelilere, faillere kuvvetli suç şüphesi altında bulunan faillere işaret ediyor. Biz bu faillerin bir an önce savcılık önüne çıkarılıp, sorgulanıp, tutuklanmalarını talep ediyoruz” dedi.

SAVCILIĞA SUNULDU, İLERLEME YOK

Aydın, geçen 4 yıllık süreçte soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin dahi yer almadığına dikkat çekerek, hazırladıkları raporu savcılığa sunmalarının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen savcılık tarafından henüz hiçbir işlem yapılmadığını söyledi. Aydın, “Bu raporu ve videoyu 14 Aralık 2019 tarihinde savcılığa sunduk. Soruşturma savcısı bu konuda rapor üzerine herhangi bir işlem yapılmadığını bize söyledi. Onlar bu raporun elde ediliş şekli konusunda bazı araştırmalar yaptıktan sonra bu konuda karar vereceklerini söylediler sadece. Yargıdan adım atma beklentimiz var. Adım atılmazsa bu konuda başka yol ve yöntemlere başvuracağız. AYM, AİHM’e bakacağız. Dolayısıyla biz bir süre savcının bu konuda harekete geçip geçmeyeceğini bekleyeceğiz. Geçmezse diğer hukuksal yollara başvuracağız” dedi.

CEZASIZLIK POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Elçi cinayetinde olduğu gibi yaşanan sürecin ülkede geçmişte olduğu gibi cezasızlık politikalarıyla yürütüldüğünü belirten Aydın, “Türkiye’nin cezasızlık politikasıyla alakalı bir mesele. Bu sadece Tahir Elçi dosyasıyla alakalı değil. Geçmiş dönemlerde de çok sık olarak yaşadığımız bir sorun. ‘90’lı yıllarda ‘İnsanlığa Karşı Suçlar’ olarak tarif edilen özellikle kamu görevlilerin karıştığı suçlarda da maalesef bir cezasızlık hali devam ediyor. Halen bu konuda Türkiye’de açılmış ve etkili bir şekilde sonuca ulaşmış bir tek soruşturma, dava yok. Bu Türkiye’nin maalesef devlet politikası.” dedi.

HÜKÜMET VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRMELİ

Son olarak Elçi Cinayeti’ni aydınlatılması ve yargı sürecinin işlemesi noktasında hükümete de çağrıda bulunan Aydın, “Dönemin hükümet aktörlerinin ve şuan ki hükümetin bu konuda verdiği sözleri yerine getirmelerini, faillerini bulmalarını ve yargının önüne çıkarmalarını da talep edeceğiz. Elbette ki dediğim gibi bir devlet politikası bu hükümetlerden bağımsız bir mesele değil. O açıdan elbette ki siyasetin de bu konuda ciddi bir sorumluluğu var. Tam da çok doğru bir tespit devlet isterse bu vb. birçok faili meçhul olarak kayıtlara geçen cinayetlerde faillerin yargı önüne çıkarılacağından şüphem yok. Sonuç itibariyle bu işin temel olarak gelip dayandığı nokta siyasetin, hükümetlerin, devletlerin bu konudaki yaklaşımları” diye konuştu.

GÖNÜLSÜZ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Tahir Elçi Dosyasının Soruşturma Komisyonunda bulunan Av. Barış Yavuz, hazırlanan raporun 14 aralıkta savcılığa sunulmasına rağmen soruşturma ilişkin henüz herhangi bir adımın atılmamasıyla birlikte savcılığın Türkçe hazırlanan raporun İngilizcesinin istemesinin failin bulunmasına yönelik bir soruşturma yürütülmediğini göstergesi olduğunu ifade etti. Yavuz, “Bu sunuma rağmen yeniden rapor istemek aslında bu dosyada sonuca gitmekten ziyade sonucu giden yolu uzatmak olarak değerlendirilebilir. Buradan bile savcılığın 3 yıldır bakış açısını ortaya koymak için ki bu kişilerin kuvvetli suç şüphesi altındadır diye ifadeye çağrıldıkları anda bizlerin soruşturmanın genişletilmesi tahkikat taleplerimizde şunlar var. Bu kişilerin tutuklanması talebimiz var. Bu kişilerin HTS kayıtlarının, iletişimin tespitinin yapılması var. Bu kişilere zimmetlenen silahlar var. Bu kişilerin Elçi’nin CNN Türk’te yapmış olduğu açıklamanın akabindeki iletişim trafiği ağlarının neler olduğunu çözülmesi gerektiğine dair taleplerimiz var. Ama maalesef hiç kimse bu dosyada şüpheli değil. Soruşturmayı failin bulunmasına yönelik bir soruşturma olarak değerlendirmiyoruz. Gönülsüz bir soruşturma yürütülüyor” dedi.