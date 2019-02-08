Siirt Kurtalan'daki su sorunu Meclis’e taşındı
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünün su ihtiyaçlarını eşeksırtında karşılaması Meclis gündemine taşındı.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Sıddık Taş, Siirt Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar (Eynqesr) köyünün su sorununa ilişkin Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Köyde yaklaşık 150 hanede 807 kişinin yaşadığını belirten Taş, köylülerin 1993 yılından yana alt yapı hizmetinin yanı sıra köye herhangi bir hizmetin yapılmadığını belirttiğini söyledi. Taş, köylülerin su ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla 10 kilometrelik borulama sistemi belli bir yere getirdiğini, ancak evlere kadar getiremediğini ifade eden Taş, köylülerin ihtiyaçlarını eşeklerle taşıyarak karşıladığını kaydetti.
BAŞVURULAR YANITSIZ KALDI
Köylülerin bugüne kadar yaptıkları tüm başvurularına yanıt verilmediğini dile getiren Taş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şu soruları sordu:
- Defalarca ilgili yetkililere iletilen Konakpınar köyünün su soruyla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldı ve yapılmaktadır?
- Türkiye genelinde bahsi geçen köyde olduğu gibi suyu olmayan toplam köy sayısı nedir?
- Merkeze bu kadar yakın olan Konakpınar köyünün şu ana kadar içme suyunun olmayışı konusunu nasıl açıklıyorsunuz? (MA)