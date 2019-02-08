Siirt Kurtalan'daki su sorunu Meclis’e taşındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Sıddık Taş, Siirt Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar (Eynqesr) köyünün su sorununa ilişkin Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Köyde yaklaşık 150 hanede 807 kişinin yaşadığını belirten Taş, köylülerin 1993 yılından yana alt yapı hizmetinin yanı sıra köye herhangi bir hizmetin yapılmadığını belirttiğini söyledi. Taş, köylülerin su ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla 10 kilometrelik borulama sistemi belli bir yere getirdiğini, ancak evlere kadar getiremediğini ifade eden Taş, köylülerin ihtiyaçlarını eşeklerle taşıyarak karşıladığını kaydetti.

BAŞVURULAR YANITSIZ KALDI

Köylülerin bugüne kadar yaptıkları tüm başvurularına yanıt verilmediğini dile getiren Taş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şu soruları sordu: