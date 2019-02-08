İşçileri millet bahçesinin hava ikmal arazisine yapılmasına tepkili

Ahmet AKARSU

Kayseri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri ziyareti sırasında Hava İkmal arazisine TOKİ tarafından “millet bahçesi” yapılacağını söylemesi üzerine tepkiler sürüyor. Türk Harb-İş Kayseri Temsilcisi Özgür Özsoy, “Hava İkmal arazisi uçak üretmek için, millet bahçesi için değil” diye tepki gösterirken, bir grup hava ikmal işçisi ise, “Yapılacak başka alan mı kalmadı?” dedi.

‘AKLIMI KAÇIRACAĞIM’

Sosyal medyada tepkisini gösteren Harb-İş Kayseri Temsilcisi Özgür Özsoy, “Bu araziyi hibe eden Kayserili hayırseverler buraya bahçe yapsınlar diye mi hibe ettiler? Onlar bağ-bahçe yapmayı bilmiyorlar mıydı? Hava İkmal arazisi uçak üretmek kaydı ile hibe edilmiş bir arazi. Millet bahçesi ne demek, aklımı kaçıracağım” dedi.

‘TEPKİ OLURSA VAZGEÇİLİR’

Hava ikmal işçileri ise durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyor. Görüştüğümüz bir grup hava ikmal işçisi, “Daha önce de gündeme gelmişti. Hava İkmal arazisinin kullanımına ilişkin seçim dönemlerinde bu gibi tartışmalar karşımıza getiriliyor. Tepki olursa, vazgeçiliyor, olmazsa akıllarından neler geçiyorsa onu yapıyorlar. Bekleyip göreceğiz. Fakat millet bahçesi yapılacak başka bir alan kalmadı mı, hava ikmal arazisine göz dikiliyor?” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)