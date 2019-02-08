08 Şubat 2019 15:57

Erdoğan'dan KİT'lere kadro isteyenlere: Toplantıyı provoke etmeyin

Erdoğan, KİT'lere kadro isteyen yurttaşlara "Bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider değilim" yanıtını verdi.

Erdoğan'dan KİT'lere kadro isteyenlere: Toplantıyı provoke etmeyin

Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı/AA

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    Sivas'ta konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) kadro isteren yurttaşları sert sözlerle yanıt verdi. Yurttaşları provokasyonla suçlayan Erdoğan, "Bak kardeşim biz KİT'lere kadroyu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider değilim. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Toplantımızı provoke etmeyelim. Samimi olalım, dürüst olalım, bu toplantıyı da güzel bir şekilde çıkaralım" ifadelerini kullandı.

    "DÜŞÜN BİR MERMİNİN FİYATI NEDİR? BUNLAR DOMATES, PATLICAN DİYORLAR…"

    Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamındaki "ilk resmi mitingini" Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdi. Artan enflasyona yönelik tepkilere, askeri operasyonlar için mermiye ihtiyaç olduğunu söyleyerek yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Ne diyorlar; domates, patlıcan, patates, sivri biber… Düşünün bir merminin fiyatı nedir, düşünün. Kalkıyor patates, soğan, domates, bunlarla konuşuyorlar. Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlar da George Hans'a ön ayak oluyorlar. Birileri marketlerde yapıyorlarsa geçenlerde kabine toplantısında açıkladım. Gerekirse tanzim satışları belediyelerimiz eliyle kurarız, en ucuz ürünleri buraya getiririz."

    "CUMHUR İTTİFAKI'NDA SADECE AK PARTİ VE MHP VAR"

    Erdoğan konuşmasında Büyük Birlik Partisi'ni de isim vermeden eleştirdi:

    "Cumhur İttifakı'nda sadece AK Parti ve MHP var. Muhsin kardeşimizin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar ederek Sivas'ta belediyeyi almaya çalışıyor. Neymiş; 'AK Parti adayını çekecekmiş.' Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sıradan bir mahalle partisi değiliz, bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele resim çektirip bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok."

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    "BEKA MESELESİNİ DALGAYA ALANLAR 31 MART'TA TOKAT YİYECEK"

    Yerel seçimlerin beka meselesi olduğu söylemine diğer partilerden gelen eleştirilere hiddetle yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da kırdık hatta Kandil'de kırdık, yine kırarız. Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, yine veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı veririz. Türkiye'nin çıkarlarına karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar 31 Mart'ta milletimizinden yine bir tokat yiyeceklerdir. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir."

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    "ULAŞTIRMA BAKANI DA BURADA, İŞİ BİTİRMEZSE GÜLE GÜLE"

    Muhalefetin "millet kıraathanelerine" yönelik eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneği yok. Ben 'kıraathane' diyorum CHP 'kumarhane' diyor. Dervişin zikri fikri meselesi var ya işte bunların durumu da bu. Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattı yapımı devam ediyor. Bu hatla Ankara-Sivas yolculuğu 2 saate düşüyor. Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle."

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    "SİVAS DA KENEVİR ÜRETECEK"

    Sivasta üretilen kenevirle bez torba üretileceğini söyleyen Erdoğan, "Sivas da kenevir üretecek. Naylon poşetler olmayacak inşallah. Bu kenevirle hem atletimizi hem bez torbamızı yapacağız. Tüm Sivas'ı yatırımlarda cazip hale getirmek için teşvik sınıflandırmasında avantaj sağlamaya yönelik çalışmalar içindeyiz" dedi.

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    "2 AY AFRİN'DE LEBLEBİ ÇEKİRDEK Mİ KULLANDIK?"

    Ekonomideki kötü durumu savaş harcamalarına bağlayan Erdoğan "2 ay Afrin'de leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi bombaları kullandık. Bu ne domatese, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer" dedi.

    "CHP'nin terör örgütü güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı kimler kimlerle iş tutuyor. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi 4'ü de el ele kol kola yürüyorlar. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu olay bu kadar basit.

    Afrin'de olanları gördünüz değil mi? 2 ay Afrin'de leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi bombaları kullandık. Silahlı silahsız İHA'larla teröristleri yok ettik. Bu ne domatese, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar." (HABER MERKEZİ)

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